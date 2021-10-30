新华社柏林10月29日电 题：德国雪车、钢架雪车队盛赞冬奥赛道 支持冬奥会防疫措施

新华社记者刘旸

正在备战北京冬奥会的德国雪车、钢架雪车运动员和教练员日前在接受记者线上采访时盛赞北京延庆国家雪车雪橇中心赛道，称其“风景和建筑”可以激发运动员的竞技状态，理解并支持北京冬奥会的防疫措施，称“严格防疫有助于聚焦比赛”。

德国雪车和钢架雪车队结束在北京为期三周的训练和测试赛后，于27日返回德国。德国雪车队主教练斯皮思表示，疫情期间参加国际比赛增加了很多手续。“中国的赛事组织者做得非常完美，超出我们预期。我们可以完成既定的训练计划，饮食方面也很不错。全队46名参与者在三周的训练中没有任何抱怨。”

“延庆赛道（国家雪车雪橇中心）设计上是非常杰出的建筑，依托在自然的山体地貌上，令人印象深刻。对比赛而言，赛道很有挑战性，一个小失误可能会延误很多时间。我对这三周训练非常满意。”斯皮思说。

2018年平昌冬奥会银牌得主、钢架雪车选手洛琳说：“这真是非常了不起而又特别的赛道，风景和建筑都会激发你竞赛的欲望。我们在那里度过了愉快的三周。”

2021年雪车世锦赛铜牌得主劳拉·诺尔特表示，非常喜欢北京冬奥会的新赛道，虽然技术上有棘手之处，但很安全。“有很多赛段我都非常享受，前两个转弯是关键。”

平昌冬奥会男子双人和四人雪车双料冠军弗朗西斯科·弗里德里希则表示，适应新赛道需要一段时间。“感觉我对北京新赛道有了80%的了解，一出发就面临弯道，要快速跳进车里。双人和四人的助推时间也是一样。有两到三处必须要盯紧，确保出发后保持速度。”

德国钢架雪车队主教练鲍德说：“北京冬奥会赛道真是宏伟壮观的建筑，如果我们能充分了解这条赛道的特性，就可以很好地发挥出水平。现在看，前6个转弯点都很具有挑战性，我们有机会冲击奖牌。我们必须把中国选手也纳入奖牌竞争对手中来，他们起步非常快。”

得过7次世界冠军的钢架雪车运动员蒂娜·赫尔曼非常期待这项运动在中国赢得越来越高的关注。“钢架雪车在过去20年中发展非常快，现在有的青少年从10岁时就接触这项运动了。”

斯皮思表示，从过去成绩看，德国雪车队一直具备一定的优势。“但这不是我考虑的事情，我们必须要发挥出最高水平才能成功。本赛季的世界杯分站赛都是为了备战冬奥会，我们面临激烈竞争，中国选手不容低估，非常期待看到中国选手在各站比赛中的表现。”

据斯皮思介绍，德国雪车队所有运动员、教练员和随队工作人员都完整接种了新冠疫苗。全队都做好了在疫情中竞赛的准备。

“我们要遵守防疫规范，这是在疫情中比赛需要习惯的事情，我不认为这有什么麻烦。”诺尔特说。

平昌冬奥会女子双人雪车冠军成员雅曼卡说：“过去近两年中，我们都不得不和新冠疫情做斗争。尽管有各种限制，我们在赛区生活还是很舒适。虽然我们与外界隔开，但可以把全部精力放在比赛上。冬奥会是运动员追求的顶峰，能够参赛是最重要的事情。”

“我们知道冬奥会期间会有严格的防疫措施，这正是我们想要的，有助于大家聚焦比赛。我们是来参加冬奥会，而不是什么地方性比赛。”弗里德里希说。

据德国雪橇队主教练诺伯特·洛克介绍，队伍将于11月3日赴中国国家雪车雪橇中心训练。在他看来，德国女队仍然是奥运奖牌的有力竞争者。

参加过三届冬奥会、获得四金一铜的雪橇选手娜塔莉·盖森伯格表示，雪橇赛道见过不少，现在要去尝试一个新赛道，感到特别兴奋。“这是我第四次冬奥之旅，我依然渴望胜利。”

(责编：苏缨翔、徐祥丽)