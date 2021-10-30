10月29日，由欧美同学会（中国留学人员联谊会）主办，欧美同学会留美分会、上海市欧美同学会协办，上海市宝山区人民政府承办的第二届中美经贸论坛在宝武钢铁会博中心举办。此次论坛以“中美经贸合作的新挑战与新机遇——赋能长三角一体化发展”为主题，包括主题演讲、圆桌对话、平行论坛、商务考察等单元。中共上海市委常委、市委统战部部长郑钢淼，欧美同学会（中国留学人员联谊会）副会长、全国政协常委、民盟中央副主席、自然资源部原副部长曹卫星分别致辞。交通银行副董事长、行长刘珺，中银国际证券股份有限公司全球首席经济学家、董事总经理管涛，上海美国商会会长Ker Gibbs，中国市场研究集团创始人、董事总经理Shaun Rein，国际投资与经济企业商业联合会主席Michael Rosenthal，汇隆实业创始人、总裁Jacob Rothman分别作主题演讲或进行圆桌对话。欧美同学会秘书长王丕君主持开幕式。

中共上海市委常委、市委统战部部长郑钢淼致辞

欧美同学会副会长、全国政协常委、民盟中央副主席、自然资源部原副部长曹卫星致辞

欧美同学会秘书长王丕君主持开幕式

主题演讲围绕“全球新格局下的中美经贸合作”展开，由欧美同学会商会副会长、阳光媒体集团董事长、阳光文化基金会主席杨澜主持。演讲嘉宾分别以中美商业面对的处境、外资企业在中国、共同富裕与中美贸易关系的机会、重塑中美经贸关系的建议、携手应对共同挑战答好中美“世纪之问”等主题进行了坦诚交流和积极互动，增进了相互认知与合作。

欧美同学会商会副会长、阳光媒体集团董事长、阳光文化基金会主席杨澜主持主题演讲和圆桌对话

5位嘉宾围绕“全球新格局下的中美经贸合作”展开主题演讲

圆桌对话

三场平行论坛分别聚焦“国际贸易规则下的中美经贸合作新趋势”“后疫情时代的生物医药产业合作”和“数字经济时代的中美经贸合作”主题展开。来自UNIDO（联合国工业发展组织）、Brookings Institution（布鲁金斯学会）、MGI（麦肯锡全球研究院）、MCM控股集团、ADB（亚洲开发银行）、Velodyne LIDAR公司、Integrated Insights公司、中欧国际工商学院、中国外商投资企业协会、中国社会科学院、清华大学等机构的专家学者、金融投资家、企业家和长三角地区留学人员代表齐聚一堂，共同围绕中美经贸合作前景、全球产业链供应链重构、中美技术合作空间、医疗数据的国际流动与监管、城市数字化转型与安全保障、中美数字经贸合作机制等话题进行了深入探讨。

参会嘉宾纷纷表示，国之交在于民相亲，中美民间交往对推动两国关系健康稳定发展具有重要作用。大家普遍感到本届论坛正是发挥中美两国民间力量、助力答好“世纪之问”的有益探索和积极行动，对于助力中美两国加强民间交往交流，助力地方经济高质量发展，助力国际人才交流与合作、加快助力习近平总书记提出的“建设世界重要人才中心和创新高地”都具有十分重要的现实意义。

参加本届论坛的还有上海市相关部门负责人、美方在华商界领袖、部分跨国企业代表、归国留学人员代表、媒体记者等约200人。

据悉，中美经贸论坛是欧美同学会贯彻落实习近平总书记提出的“努力成为开展民间外交生力军”的重要要求，发挥留学人员联系广泛、交流合作领域宽广的优势，加强中美两国经贸领域交流与合作的民间外交品牌活动。第一届论坛于2019年6月在美国纽约举办。

来源：《留学生》杂志

(责编：苏缨翔、常红)