人民网里约热内卢10月29日电 （记者吴杰）10月29日，中国驻里约热内卢总领馆和中国医药保健品进出口商会共同组织远程医疗创新研讨会。中巴专家在线上分享开展远程医疗合作的成功经验，研究防疫常态化下的远程医疗创新努力方向。

围绕组织远程医疗义诊服务、做好远程医疗培训、持续推动远程医疗、开展远程医疗科技创新等议题，中巴专家分享经验，提出建议，探讨合作。双方还着眼于远程医疗创新，提出了进一步的合作方向，如结合中国传统24节气举办远程医疗义诊、西苑医院在巴西开展传统医药人力资源培训项目、推出养生保健知识葡语版线上课程、推动北京市中药研究所开展“中医药文化国际传播”科普项目等。

巴西克鲁兹基金会玛格丽特博士、尼特罗伊市卫生局罗德里戈局长、Alliar集团古斯塔沃副总裁、里约州联邦大学安东尼奥教授和中国医药保健品进出口商会周惠会长、四川省绵阳市卫健委李晓林副主任、四川中医药高等专科学校王飞校长、北京恒济卫生管理发展基金会杨晔理事长、北京西苑医院徐峰教授、绵阳市中医医院沈其霖副院长等来自中巴医疗健康、传统医药、医疗教育等领域专家出席研讨。

中国驻里约总领馆徐元胜参赞表示，随着5G等通信技术广泛应用，远程医疗方兴未艾，发展前景广阔。总领馆将为中国和领区各界深化远程医疗合作与远程医疗创新提供便利和协助，推动中巴全面战略伙伴关系不断发展。

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