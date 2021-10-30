泰国普吉孔院新文化中心正式启用。普吉孔院供图

人民网曼谷10月30日电 （记者孙广勇）10月29日，泰国宋卡王子大学普吉孔子学院新文化中心启用仪式盛装开幕。历经半年之久的“中国风”和“数字化”装修后，普吉孔院新文化中心首次面向宋卡王子大学普吉分校各部门开放。

宋卡王子大学普吉分校副校长普拉塔娜、宋卡王子大学普吉孔子学院中方院长杨文波等嘉宾与普吉分校教师代表和普吉孔院全体教师共计60余人出席启用仪式。

重新设计装修后的普吉孔院文化中心蜕变为“一体式”和“多功能”的新型文化中心：既有专门的书法教室，可用于书法、国画等特色中华文化教学，又有专门的活动场地，可举行古筝、茶艺、太极拳等中华文化体验活动，还有数字化的中小型会议室，可在线上与线下举行各类会议。

宋卡王子大学普吉分校副校长普拉塔娜在致辞中说道：“普吉孔院成立15年来，始终致力于协助普吉分校搭建与中国各大高校的合作交流平台，为普吉分校的国际化工作做出了杰出的贡献。今天装修一新的普吉孔院文化中心，使我们感受到了浓浓的中国风，非常感谢普吉孔院送给普吉分校师生的这份礼物。未来，普吉分校也会竭尽所能，继续为普吉孔院的发展提供帮助。”

杨文波院长首先对各位来宾的盛情光临表达感谢，随后在启用仪式致辞中说道：“新装修的普吉孔院文化中心，是送给普吉分校和普吉孔院的礼物，希望大家能够喜欢。”随后，杨文波院长代表普吉孔院为宋卡王子大学普吉分校国际事务处共同抗击疫情项目再次捐款，与普吉分校师生一道，为疫情之下的泰国民众送来温暖与关爱。

揭牌仪式完成后，普吉孔院多才多艺的老师们为大家带来了沉浸式的中国风文化展示——遒劲有力的软笔书法、余音环绕的古筝演奏、惟妙惟肖的团扇绘画，令人目不暇接，引得现场嘉宾们鼓掌点赞。

十五年来，普吉孔院始终秉持“立足大学，辐射泰南”的工作方针，依托文化中心，普吉孔院举办了丰富多彩的中华文化体验活动，让泰南师生了解中国文化，体悟中文之美。焕然一新的普吉孔院文化中心，定能为普吉孔院的发展锦上添花，为普吉孔院服务泰南中文教育事业与中泰文化交流注入新的动力。

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