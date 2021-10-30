人民网布鲁塞尔10月29日电 （记者郑彬）在中比建交50周年之际，第三届中国-比利时科技交流研讨会于日前在比利时首都布鲁塞尔拉开帷幕。此次研讨会聚焦人工智能、生命科学、气候变化以及国际青少年科技交流等当今全球最为关心的话题，以线上和线下同时举办的形式，汇集了来自中比两国科技界、产业界和学术界等各领域的专家、学者共同进行探讨。

此次科技研讨会由旅比华人专业人士协会和中国-比利时科技园共同主办，邀请了包括来自欧洲多国院士在内的近70位嘉宾参与，通过主题报告、主旨演讲、高端对话等形式，在回顾中比建交50年来在科技合作上积累的成功经验和取得的优秀成果基础上，重点围绕后疫情时代的技术迭变、产业落地、未来发展、合作共赢等话题进行深入讨论，并展望两国未来在科技领域中的合作前景。

中国驻比利时使馆临时代办张弛公使在致辞中表示，科技一直以来都是中比合作的重要组成部分。自1979年中比签署政府间科技合作协定开始，中比科技合作在各界共同努力下不断深入，由早期的以政府间合作为主逐步向政府和民间合作并重转变，由基础科研合作为主逐步向产学研创新全链条合作转变。新冠肺炎疫情期间，中比科研机构和企业在快速检测、疫苗以及特效药物研发、临床试验等方面开展的大量合作，就是最生动的例证。这些合作不仅为中比人民带来了实实在在的好处，也有利于增进人类的福祉。

比利时瓦隆大区外贸与外国投资总署副署长米歇尔·康蓬年表示，比利时具有很强的科技创新能力，在生物制药等多个领域享有很高的国际声誉。中比在科技领域的合作已经产生了积极效果，例如中比科技园的建立是中国在欧洲的第一个海外科技园，是中欧高技术创新合作的开创性项目，将为中欧高科技企业间的沟通与交流打造重要平台。国家间的合作与发展对于科技的进步具有重要意义。中比在科技领域的合作前景非常广阔，期待本次研讨会能够结出新硕果。

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