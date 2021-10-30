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伊朗外交部：美国对伊朗的最新制裁表明美国“不可信”

2021年10月30日09:11 | 来源：新华网
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新华社德黑兰10月29日电（记者高文成 王守宝）伊朗外交部发言人哈提卜扎德29日表示，美国对参与伊朗无人机项目的部分实体和个人实施制裁暴露了美国“完全矛盾”的行为，表明美国“不可信”。

据伊朗外交部网站发布的消息，哈提卜扎德表示，美国现政府表示有意愿重回伊朗核问题全面协议，却继续特朗普时期的制裁手段，这表明美国实际上“不可信”。

哈提卜扎德说，美国针对伊朗的极限施压政策迄今没有达到任何目的，延续这种已经失败的政策只会带来新的失败。美国的施压和制裁不会削弱伊朗政府捍卫安全与安宁的决心。

美国财政部29日在一份声明中宣布制裁两家伊朗企业及相关三名个人，称其为伊朗伊斯兰革命卫队及其下属“圣城旅”的无人机项目提供“关键支持”。此外，伊朗伊斯兰革命卫队无人机司令部指挥官赛义德·阿加贾尼也在这份制裁名单上。

据报道，叙利亚南部坦夫地区一处美军基地本月20日遭到多架无人机袭击，美方官员认为伊朗方面为袭击提供了支持。伊朗一再否认针对伊朗无人机项目的指控，坚称其在军事和防御领域取得的进展并非出于侵略目的，只是用于威慑。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。伊朗副外长巴盖里日前表示，伊朗同意在11月底前重启伊核谈判，新一轮谈判的唯一目标是“解除美国对伊朗的残酷和非法制裁”。（参与记者：刘品然）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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