新华社联合国10月29日电 中国常驻联合国代表张军29日在联合国安理会马里问题公开会上发言，呼吁维护马里政局稳定。

张军说，马里长期以来面临多重挑战，既需要马里各方作出努力，也离不开国际社会提供支持。当务之急是维护马里政局稳定，为马里人民应对挑战创造良好条件。中方支持马里政府有序推进政治过渡，恢复宪政秩序，欢迎马里政府通过对话、增强政府的包容性等方式加强团结。同时，马里政治过渡时间表要符合实际情况。中方支持非洲联盟和西非国家经济共同体继续开展斡旋努力，鼓励地区组织同马里政府加强沟通，增进互信。

张军说，中方关切马里安全形势持续恶化。要推动和平与和解协议落实，争取在解武复员、重新部署武装部队、北部发展区等问题上取得更多成果。要从政治、经济、司法和社会等多方面入手，帮助马里恢复国家权力，减少贫困，消除冲突根源。国际社会和伙伴国家要继续支持马里政府反恐维稳，保护民众安全。有关国家重组和缩编在马里的军事部署，要加强同马方沟通协调，避免出现安全真空，造成负面影响。

张军说，今年以来联合国马里多层面综合稳定团面临的安全风险显著上升，频遭恐怖势力袭击。要落实好安理会第2518号决议，结合当地实际情况，查找维和人员安全面临的薄弱环节，破解重点难点问题，在加强维和行动态势感知、营地保护、应急反应和紧急救援能力、应对简易爆炸装置威胁等方面有针对性采取措施。

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