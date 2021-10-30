美国航空公司首席执行官道格·帕克28日通过社交媒体喊话，呼吁在飞机上骚扰甚至殴打空乘人员的行为“不再发生”。美国今年类似违规事件频发，刷新最高纪录，引发社会关注。

美国航空公司在一份声明里说，27日，该公司一架从纽约市飞往加利福尼亚州圣安娜市的客机上，一名男乘客殴打一名女乘务员，造成这架班机被迫改变航线，降落在科罗拉多州丹佛国际机场。

一名乘客目击者告诉媒体记者，女乘务员挨打后口罩上可见血迹，客机降落丹佛后，那名打人乘客遭到逮捕。

帕克28日在社交媒体发布视频，谴责最新殴打事件是“我们所见过最恶劣的不守规矩行为之一”。他表示，美国航空公司“不会容忍在机场或飞机上的任何不轨举动……这类行为必须不再发生”。

今年以来，美国客机上乘客骚扰甚至殴打空乘人员的事件数量刷新最高纪录。据路透社报道，截至10月25日，美国联邦航空局已经收到4941起类似事件报告，其中3580起与乘客拒绝遵守戴口罩的防疫规定有关。

美国西南航空公司工会组织5月披露，该公司一名空乘人员“被（乘客）严重殴打，脸部受伤，还掉了两颗牙”。

美国航空协会以及一些代表飞行员和乘务员的工会组织6月致信美国司法部长梅里克·加兰，呼吁司法部起诉不守规矩、有暴力行为的旅客。联名信写道，乘客违规及暴力行为“显著增加并且不断升级”，“构成安全威胁”。

美国联邦航空局今年1月宣布对不守规矩的民航乘客实行“零容忍”政策，迄今展开数百项有关袭击、暴力威胁或干扰空乘人员的调查。

美国总统约瑟夫·拜登本月8日说，已指示司法部采取措施打击这类乱象。

帕克说，美国航空公司将禁止打人乘客再次乘坐美航班机。

达美航空公司上月呼吁美国各个航空运营商彼此分享禁飞旅客名单，以打击骚扰空乘人员的行为。这家航空公司说，自新冠疫情暴发以来，该公司先后将1600多名乘客列入禁飞名单。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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