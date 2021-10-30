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涉嫌性犯罪　纽约前州长科莫被起诉

2021年10月30日09:08 | 来源：新华网
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美国纽约州奥尔巴尼县治安官办公室28日对前州长安德鲁·科莫提起刑事起诉，指控他“强行触摸”一名女性。

奥尔巴尼县治安官办公室向奥尔巴尼市法院起诉科莫。据美联社报道，科莫被指控去年12月7日在州长官邸“强行触摸”一名女性上身和隐私部位。

诉状仅一页，没提受害人姓名。不过，科莫前助理布里塔妮·科米索先前向奥尔巴尼县治安官办公室举报，称自己去年年底在州长官邸遭科莫摸胸。

奥尔巴尼县治安官克雷格·艾普尔说，奥尔巴尼市法院已经传唤科莫下月17日出庭。

在纽约州，犯强行触摸罪者面临最长一年监禁或三年缓刑。法官可酌情轻判，包括不予收监。

纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯28日说：“科莫因‘强行触摸’受到刑事起诉，进一步证实了我们的调查结果。”詹姆斯8月宣布，历时5个月的调查发现，2013年至2020年，科莫性骚扰至少11名女子，包括未经同意触摸、亲吻对方以及有性暗示的言语。

科莫律师丽塔·格拉文在一份声明中说，科莫从未性侵犯任何人。

科莫现年63岁，三次当选纽约州州长。新冠疫情期间，他一度每天面向公众作疫情简报，成为“明星州长”，曾被认为未来有望参选总统。由于性骚扰丑闻，要求科莫下台的呼声从2月底开始逐渐高涨。科莫8月辞职，但坚称清白。（林淑婷）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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