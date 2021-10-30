美国交通部28日发布的报告显示，美国2021年上半年道路交通事故致死人数较去年同期猛增18.4%，增幅创交通部1975年开始相关统计以来的最高纪录。

交通部下属的国家公路交通安全管理局估算，2021年上半年20160人死于道路交通事故，创2006年以来新高。据路透社报道，新冠疫情防控措施放宽后，美国危险驾驶增多，包括超速和酒后、吸毒后驾驶。

据国家公路交通安全管理局对驾驶行为的分析，从疫情暴发到今年上半年，超速和不系安全带驾驶一直高于疫情前水平。管理局副局长史蒂文·克利夫呼吁司机放慢车速、系好安全带、开车时保持清醒并避免分心。

美国车辆行驶里程同样增长。联邦公路局初步数据显示，今年前六个月的车辆行驶里程较去年同期增加1731亿英里（2786亿公里），增幅大约13%，每1亿英里（1.6亿公里）里程死亡人数增至1.34，高于去年同期的1.28。

交通部长皮特·布蒂吉格在28日发表的声明中写到：“这是一场危机。我们不能也不应把这类死亡只当作美国日常生活的一部分。”

布蒂吉格说，交通部将于明年1月发表“国家道路安全战略”，采取全面措施减少道路交通伤亡，涉及司机、道路、车辆安全和事故急救等方面。

一些消费者权益团体指出交通事故不断增多而安全规定却长时间无法落实，敦促国家公路交通安全管理局提高工作效率。美国公路与汽车安全倡导组织负责人凯西·蔡斯28日在一份声明中说：“司机和道路使用者的死亡本可以避免，而那些被证明有效的解决办法却被推迟、延误或搁置。”

据美联社报道，国家公路交通安全管理局在至少13项汽车安全的规章制度发布上“逾期”。比如，要求汽车制造商设置标识示意司机必须提醒后排乘客系安全带，国会2012年就在立法中要求国家公路交通安全管理局最晚应于2015年发布，但后者至今没有落实。（陈立希）（新华社专特稿）

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