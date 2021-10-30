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沙特召回驻黎巴嫩大使并要求黎驻沙大使限期离境

2021年10月30日09:06 | 来源：新华网
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新华社利雅得10月29日电（记者胡冠 王海洲）沙特阿拉伯外交部29日宣布召回本国驻黎巴嫩大使，同时要求黎驻沙大使在48小时内离境。

沙特媒体当天援引该国外交部的声明说，黎巴嫩新闻部长此前发表了针对沙特的冒犯性言论，其中充满虚假、捏造的内容。这些言论代表了黎巴嫩一些官员对沙特及其政策的不友好立场。

沙特外交部声明还宣布停止从黎巴嫩进口商品，并将采取一系列后续措施。

另据巴林媒体29日报道，巴林外交部同日要求黎巴嫩驻巴林大使在48小时内离境，作为对黎巴嫩官员近日发表不可接受的冒犯性言论的回应。

据报道，卡塔尔半岛电视台26日在一档节目中播放了一段黎巴嫩新闻部长乔治·库尔达希有关也门局势的言论。库尔达希在节目中说，沙特主导的多国联军在也门参与的战争是“荒谬的”，沙特等国军队在战争中“袭击也门人民”，也门胡塞武装在进行“自卫战争”。

黎巴嫩外交部27日发表声明说，库尔达希有关也门和沙特的言论发表于其上任之前，为私人言论，不代表黎巴嫩官方立场。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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