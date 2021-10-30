新华社罗马10月29日电 当地时间10月29日，国务委员兼外长王毅在罗马会见印尼外长蕾特诺。

王毅表示，在两国元首战略引领下，中印尼关系发展顺利。两国互信持续深化，经贸往来逆势提升，投资合作全方位展开，团结抗疫成效显著。中方愿同印尼继续保持战略沟通，深化互利合作，携手战胜疫情，推动两国关系取得更大发展。

蕾特诺赞同中方对两国关系的评价，对双方务实合作取得丰硕成果感到高兴。印尼感谢中方积极开展疫苗合作，为印尼抗疫提供有力支持，表示愿同中方共同努力，推动双方各领域合作更好造福两国人民。

双方就二十国集团合作交换意见。王毅说，中方支持印尼明年举办二十国集团峰会，愿同印尼和各方一道，引导峰会更加重视新兴市场和发展中国家的合理诉求。蕾特诺表示，印尼愿同中方一道，共同推动二十国集团更好维护新兴市场和发展中国家共同利益，更多关注中小国家的合理关切，更有效地应对各种全球挑战。

双方就中国东盟合作交换意见。王毅表示，中国东盟关系是最富活力、最具实效、最有前景的一组关系，要落实好刚刚成功举行的中国东盟领导人会议成果。要以中国东盟建立对话关系30周年为契机，总结成功经验，展望发展前景，推进好、建设好中国东盟全面战略伙伴关系。双方一致同意加紧筹备下月召开的中国东盟建立对话关系30周年纪念峰会，推动双方关系提质升级，为地区和平发展注入强劲动力。

双方还对美英澳计划开展核潜艇合作导致核扩散风险表达了严重关切。

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