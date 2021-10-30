新华社地拉那10月29日电 当地时间10月29日，国务委员兼外长王毅在地拉那同阿尔巴尼亚外长扎卡举行会谈。

王毅说，此次中国外长正式访阿，就是要专程向阿方表示我们的感谢之情。50年前，阿尔巴尼亚、阿尔及利亚发起“两阿提案”，联合国大会以压倒多数通过2758号决议，从政治上、法律上和程序上彻底解决了中国在联合国的代表权问题。这标志着占世界人口四分之一的中国回到国际大家庭，也使联合国真正成为最具普遍性、代表性、权威性的国际组织。一个中国原则从此成为国际社会的广泛共识和普遍遵守的国际关系基本准则。中国是讲情义的国家，我们对阿方当年的正义之举始终铭记在心。中国也是重传统的国家，我们愿使中阿传统友谊在新历史时期不断发扬光大。

王毅说，50年来，中国始终尊重阿主权，尊重阿方自主选择符合国情的发展道路。中方愿同阿方加深理解、相互支持，为两国关系注入新动力，为双边合作探索新途径，为传统友好增添新内涵。

扎卡热烈祝贺中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。她表示，十分高兴在这个重要年份接待外长访阿，共同纪念这一具有重大意义的历史事件。阿尔巴尼亚始终坚持一个中国原则，尊重中国主权、独立和领土完整，恪守不干涉内政的国际关系基本准则。中国是阿尔巴尼亚重要而特殊的伙伴，感谢中方长期以来为阿经济社会发展给予无私帮助，感谢中方对阿抗震救灾和抗击疫情的有力支持。阿中关系保持良好发展势头，中国已成为阿第三大贸易伙伴。阿方愿同中方共同努力，加强高层交往，培育新的合作增长点，推动阿中关系实现新发展。

双方就共建“一带一路”和中国－中东欧合作交换意见。王毅表示，“一带一路”倡议坚持共商共建共享原则，开放廉洁绿色理念以及高标准可持续惠民生目标，已成为重要的国际合作平台。中国－中东欧合作是中欧关系的组成部分，也是中欧合作的必要补充。中方赞赏阿方积极参与共建“一带一路”和中国－中东欧合作，愿同阿方共同推动合作更好造福双方人民。扎卡表示，阿方积极评价“一带一路”倡议和中国－中东欧合作对阿经济发展的重要作用，愿同中方一道，深挖潜力，推动双多边合作取得新成果。

双方同意深化抗疫、人文、地方、教育、旅游等各领域交流合作。王毅表示，中国始终践行将疫苗作为全球公共产品的承诺，已向全球提供了超过16亿剂疫苗，120多个国家批准使用中国疫苗。中方愿以两国疾控中心签署合作备忘录为契机，加强疫苗、药物研发等合作，更好维护两国人民生命健康。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了看法。王毅祝贺阿尔巴尼亚担任2022至2023年度安理会非常任理事国，愿同阿方在安理会加强协调配合，促进和平安全，捍卫公平正义。王毅说，中方一贯主张大小国家一律平等，不认同任何国家可以高人一等。习近平主席强调，国际规则应由联合国会员国共同制定和遵守，不能由个别国家来决定，也不应该有什么例外。中方愿同阿方共同维护联合国宪章宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，践行真正的多边主义。

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