新华社地拉那10月29日电 当地时间10月29日，阿尔巴尼亚总理拉马在地拉那会见国务委员兼外长王毅。

拉马请王毅转达对中国领导人的诚挚问候和良好祝愿。他表示，阿中友谊有着与众不同的历史和深远影响。阿尔巴尼亚曾为中国恢复联合国合法席位发挥积极作用，至今仍深感自豪。阿方对中国满怀敬意，钦佩中国的发展成就，赞赏中国在国际事务中发挥越来越重要作用。阿方将坚定奉行一个中国政策，期待加强同中国各领域合作，焕发阿中关系新活力。

王毅转达了中国领导人对拉马的亲切问候。王毅说，中阿传统友好深入人心，既是值得珍藏的历史记忆，也是双边关系顺利发展的深厚基础。中华民族讲情义、重传统，无论走多远，都记住来时的路。我们会始终铭记阿方的正义支持和两国人民结下的深厚情谊。无论取得多大成就，我们都坚持从历史发展的逻辑中汲取经验和智慧，坚持大小国家一律平等，坚持相互理解尊重。无论遇到什么艰难险阻，我们都坚定维护民族尊严和正当权益，坚定捍卫国际公平正义，坚定反对一切强权政治和霸凌行径。中方愿同阿方照顾彼此核心利益，弘扬传统友谊，增进政治互信，深化经贸投资、基础设施、人文交流等各领域互利合作，在新的历史时期揭开中阿关系新篇章。

王毅表示，中方支持发挥中国－中东欧合作和中欧合作“双引擎”驱动效应，助力中东欧国家实现更大发展。拉马表示，阿方积极支持中国－中东欧合作，愿共同努力将合作潜力转化为合作成果。欢迎更多中国企业赴阿投资。

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