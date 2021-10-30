本报记者 景 玥 俞懿春

亚洲基础设施投资银行（亚投行）于10月26日至28日召开第六届理事会年会，与会各方围绕“投资当下，改变未来”主题，就绿色基础设施投资、互联互通和区域合作等议题进行深入探讨。本届年会以视频形式举行，由阿联酋主办。

在本届理事会年会上，亚投行宣布，到2023年7月1日，所有投资项目将实现与《巴黎协定》相关目标完全保持一致。亚投行同时承诺，加大气候融资力度，预计到2030年，累计气候融资总额将达到500亿美元。

“我们需要即刻采取果断而有效的集体行动，减缓全球变暖的趋势。”亚投行行长兼董事会主席金立群表示，亚投行将继续履行长期以来对支持《巴黎协定》的承诺，与成员、合作伙伴携手推进全球应对气候变化。

过去5年，亚投行已投资了12个可再生能源项目，投资总额达12.5亿美元。去年9月，亚投行董事会审议通过了亚投行首个中长期发展战略（2021—2030）。其中，绿色基础设施被列为亚投行四大投资重点领域之一。为此，亚投行设立了气候融资目标，即到2025年气候变化融资要占核准融资总额的50%。实际上，在2020年，亚投行气候相关融资已达到核准融资总额的41%。

埃及开罗大学经济学教授拉沙德·阿卜杜在接受本报记者采访时表示，亚投行就推动绿色经济发展制定了清晰的“路线图”，并以实际行动将承诺落到实处，所作努力值得称赞。“这是关乎人类发展的伟大事业。”

亚投行在去年4月成立新冠肺炎疫情危机恢复基金，并逐渐扩大基金规模到130亿美元。截至目前，在这一框架下已批准超过100亿美元贷款，其中许多项目是和亚洲开发银行、世界银行等共同融资。阿卜杜说：“疫情给全球经济带来巨大冲击，共享研究成果、合作开发项目十分必要。多边开发机构能够在应对全球性危机中发挥重要作用，为世界经济复苏和全球可持续发展贡献力量。”

本届年会期间，非洲国家尼日利亚加入亚投行的申请获得批准。至此，亚投行的“朋友圈”已经从创始之初的57个，发展到现在的104个。

《 人民日报 》（ 2021年10月30日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)