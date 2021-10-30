新华社贝尔格莱德10月28日电 当地时间10月28日，塞尔维亚总统武契奇在贝尔格莱德会见国务委员兼外长王毅。

武契奇请王毅转达对习近平主席的诚挚问候。武契奇表示，中国是塞尔维亚最可靠、最宝贵和最伟大的朋友，塞中有着当之无愧的“钢铁情谊”。两国政治上高度互信，经贸往来大幅增长，务实合作惠及人民。塞方由衷感谢习近平主席亲自关心并为塞中关系作出战略引领和重要指导，感谢中方坚定支持塞尔维亚捍卫独立、主权和领土完整，感谢中方为塞抗击疫情、发展经济和改善民生提供助力。塞方将毫不动摇地奉行对华友好政策，大力拓展两国各领域互利合作，落实好共建“一带一路”重大项目，推动两国关系不断迈上新台阶。

王毅转达了习近平主席对武契奇的亲切问候和良好祝愿。王毅说，中塞两个民族都重情谊、讲道义，不畏强权、反抗霸凌，中塞关系有着强大内生动力和广阔发展前景。长期以来，两国亲如兄弟，相互支持，相互帮助，共同维护各自正当权益，共同维护国际公平正义。中方为中塞“铁杆友谊”感到自豪，将继续大力发展中塞友好合作，坚定支持塞尔维亚在武契奇总统领导下实现更快更好发展，坚定支持塞方捍卫国家独立和民族尊严，坚定支持塞方在地区和国际事务中发挥更积极作用。中方愿积极推动两国发展战略对接，在共建“一带一路”框架内，加快推进匈塞铁路等基础设施和产能合作，拓展数字、创新、绿色发展合作，助力塞实现可持续发展，将中塞传统友好转化为更多的务实合作成果，更好造福两国人民。

王毅说，习近平主席郑重提出“全球发展倡议”，这是中国作为负责任大国，聚焦全球发展事业和国际发展合作，向世界提供的又一个重要公共产品，将为加快实现联合国2030年可持续发展目标汇聚力量，促进世界经济尽快复苏，实现绿色健康发展，造福各国人民，欢迎塞方积极参与。武契奇表示，塞方完全赞同并愿积极参与落实这一重要倡议。

同日，塞方向中国企业颁发了匈塞铁路诺苏路段建筑许可。武契奇高度评价双方基础设施建设合作，表示匈塞铁路将为欧洲互联互通发挥重要作用。

会见后，武契奇邀请王毅共同会见记者。

访问期间，王毅还分别同塞尔维亚议长达契奇、总理布尔纳比奇举行会见，同塞外长塞拉科维奇举行会谈。

《 人民日报 》（ 2021年10月30日 03 版）

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