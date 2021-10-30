以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识，尊重不同国家人民对价值实现路径的探索，把全人类共同价值具体地、现实地体现到实现本国人民利益的实践中去

“世界是丰富多彩的，多样性是人类文明的魅力所在，更是世界发展的活力和动力之源。”在中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议上，习近平主席深刻阐述弘扬全人类共同价值的要义。

民主、自由是全人类共同价值的重要组成部分，是各国人民的共同追求，不是少数国家的“专利”。然而，长期以来，一些国家总是毫无根据地认为自己掌握着对民主、自由的定义权，动辄对他国颐指气使，在国际体系中搞分裂和对抗，甚至打着“民主”“自由”的旗号对外发动战争。历史一再表明，文明没有高下、优劣之分，只有特色、地域之别，只有在交流中才能融合，在融合中才能进步。对民主、自由的追求亦是如此。

实现民主有多种方式，不可能千篇一律。正如马克思所指出的：“人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”各国历史、文化、制度、发展水平不尽相同，必然会以不同的方式路径来实现民主。一个国家走的道路行不行，关键要看是否符合本国国情，是否顺应时代发展潮流，能否带来经济发展、社会进步、民生改善、社会稳定，能否得到人民支持和拥护，能否为人类进步事业作出贡献。

民主不是装饰品，不是用来做摆设的，而是要用来解决人民需要解决的问题的。一个国家民主不民主，关键在于是不是真正做到了人民当家作主。有资格评判一个国家是不是民主的，是这个国家的人民，而不是外部少数人。用单一的标尺衡量世界丰富多彩的政治制度，用单调的眼光审视人类五彩缤纷的政治文明，本身就是不民主的。

民主是中国共产党和中国人民始终不渝坚持的重要理念。长期以来，中国共产党始终坚持发展中国特色社会主义民主。党的十八大以来，我们深化对民主政治发展规律的认识，提出全过程人民民主的重大理念。中国全过程人民民主不仅有完整的制度程序，而且有完整的参与实践。中国全过程人民民主实现了过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主、人民民主和国家意志相统一，是全链条、全方位、全覆盖的民主，是最广泛、最真实、最管用的社会主义民主。中国提出并推进全过程人民民主，对人类文明发展进步作出了贡献。

人民当家作主的实现主要体现在民主、自由、平等等权利的获得和实现上。中国共产党不断推进全过程人民民主建设，把人民当家作主具体地、现实地体现到党治国理政的政策措施上来，具体地、现实地体现到党和国家机关各个方面各个层级工作上来，具体地、现实地体现到实现人民对美好生活向往的工作上来。全面建成小康社会，经济、社会、文化、环境权利更加公平可及，各类主体在经济、政治、社会和文化等领域的平等参与和平等发展更加切实和顺畅便捷，充分体现出中国特色社会主义民主制度的优越性。

一个和平发展的世界应该承载不同形态的文明，必须兼容走向现代化的多样道路。本着对人类前途命运高度负责的态度，中国积极推动各方以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识，尊重不同国家人民对价值实现路径的探索，把全人类共同价值具体地、现实地体现到实现本国人民利益的实践中去。这是携手构建人类命运共同体、共同建设更加美好世界的应有之义。

《 人民日报 》（ 2021年10月30日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)