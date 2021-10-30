中国始终致力于促进国际社会深化伙伴关系，提升合作水平，在应对气候变化的征程中取长补短、互学互鉴、互利共赢

地球是人类赖以生存的唯一家园，加大应对气候变化力度，推动可持续发展，关系人类前途和未来。国务院新闻办公室近日发表的《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书指出，在气候变化挑战面前，人类命运与共，单边主义没有出路，只有坚持多边主义，讲团结、促合作，才能互利共赢，福泽各国人民。面对应对气候变化的复杂形势和诸多挑战，中国坚持多边主义，以中国理念和实践引领全球气候治理，充分彰显了中国为推动构建人与自然生命共同体作出更大努力和贡献的大国担当。

习近平主席深刻指出：“国际上的事应该由大家共同商量着办，世界前途命运应该由各国共同掌握，不能把一个或几个国家制定的规则强加于人，也不能由个别国家的单边主义给整个世界‘带节奏’。”面对全球气候治理前所未有的困难，中国始终主张通过制度和规则来协调规范各国关系，反对恃强凌弱，规则一旦确定，就要有效遵循，不能合则用、不合则弃，这是共同应对气候变化的有效途径，也是国际社会的基本共识。

为凝聚多边主义共识，合力应对气候变化，中国积极推动共建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。中国呼吁国际社会紧急行动起来，全面加强团结合作。从引导和推动《巴黎协定》等重要成果文件的达成，到推动发起建立“基础四国”部长级会议和气候行动部长级会议等多边磋商机制，从积极协调“立场相近发展中国家”等应对气候变化谈判立场，到积极参加二十国集团等框架下气候议题磋商谈判，中国坚持真正的多边主义，推动多边进程持续向前。

当今世界，人类正处在一个挑战层出不穷、风险日益增多的时代。应对气候变化等非传统安全威胁，需要国际社会同舟共济。中国始终致力于促进国际社会深化伙伴关系，提升合作水平，在应对气候变化的征程中取长补短、互学互鉴、互利共赢。中国坚持把绿色作为发展底色，携手各方共建绿色丝绸之路。中国与28个国家共同发起“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议，成立“一带一路”能源合作伙伴关系，采取绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色金融等一系列举措，不断壮大全球环境治理合力。一项项方案、一次次行动，中国一直为建设一个清洁美丽的世界不懈努力、砥砺前行，中国作为全球生态文明建设重要参与者、贡献者、引领者的地位和作用进一步彰显。正如国际社会所评价的，“应对气候变化挑战，中国方案和中国作用不可忽视”，“在应对气候变化的国际合作方面，中国走在世界前列”。

众力并，则万钧不足举也。应对气候变化，守护地球家园，是全人类的共同事业，是推动构建人类命运共同体的人间正道。中国将继续坚定不移坚持多边主义，加强国际合作，与各方一道推动《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》的全面平衡有效持续实施，汇聚起构建人与自然生命共同体的磅礴力量。

《 人民日报 》（ 2021年10月30日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)