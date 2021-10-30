本报记者 龚 鸣

在去年第七十五届联合国大会一般性辩论上，习近平主席正式宣布：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”日前，《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》印发，就确保如期实现碳达峰、碳中和作出全面部署。中国推进绿色低碳转型和高质量发展信念始终如一、行动坚定不移，为全球实现应对气候变化《巴黎协定》目标注入强大动力，推动共建清洁美丽世界。

“在实现温室气体减排的道路上，中国已作出良好表率”

在气候变化挑战面前，人类命运与共。新冠肺炎疫情给全球发展蒙上阴影，推进联合国2030年可持续发展议程面临更大挑战。

“中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，这需要付出艰苦努力，但我们会全力以赴。”9月21日，习近平主席在第七十六届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，坚定重申“双碳”目标，极大提振了全球气候治理的信心。

中国承诺实现从碳达峰到碳中和的时间，远远短于发达国家所用时间，这意味着中国作为世界上最大的发展中国家，将完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。站在全人类前途命运的高度，习近平主席不断提出落实中国国家自主贡献的新举措，为全球气候治理贡献中国方案——

“中国将加强生态文明建设，加快调整优化产业结构、能源结构，倡导绿色低碳的生产生活方式。”

“中国将严控煤电项目，‘十四五’时期严控煤炭消费增长、‘十五五’时期逐步减少。”

“为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和‘1+N’政策体系。”

从顶层设计、制度安排到具体举措，中国展开了强有力的大国行动：明确将“碳排放达峰后稳中有降”列入“十四五”规划和2035年远景目标纲要，把“做好碳达峰、碳中和工作”列为2021年重点任务之一，将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，全国碳市场已上线交易，地方版碳达峰路线图正加速出炉，金融系统全面开启绿色升级……

“在实现温室气体减排的道路上，中国已作出良好表率。”联合国环境规划署执行主任英格·安德森认为，中国宣布将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，并制定具体行动方案，启动支持产业绿色转型升级的国家绿色发展基金等，都是值得称赞的措施。安德森说：“期待更多国家像中国一样展现雄心、拿出行动。”

《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）即将在英国格拉斯哥开幕。10月28日，中方向公约秘书处正式提交《中国落实国家自主贡献成效和新目标新举措》和《中国本世纪中叶长期温室气体低排放发展战略》，阐述中国对全球气候治理的基本立场、所作贡献和进一步推动国际合作的考虑。

“中国推动经济社会绿色低碳转型发展不断取得新成效。通过明确的路线图和行动计划，中国正向世界展现其实现气候目标的雄心。”《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书帕特里夏·埃斯皮诺萨说。

“当你亲身感受这片土地的创新速度，一定会相信中国有能力实现这一愿景”

北京冬奥会全部场馆引入清洁绿色电能，冰上场馆广泛使用先进环保制冷剂，延庆、张家口赛区开展生态修复，努力实现冬奥会碳中和目标；金风科技在北京亦庄打造可再生能源碳中和智慧园区，通过自发自用绿电、提升能源效率等手段，建立绿色智慧园区生态系统；天津港“智慧零碳”码头正式投运，码头采用清洁能源，智能水平运输系统效率提升约20%，设备、建筑全方位实现低能耗……

在“双碳”目标带动下，绿色低碳转型在中国蔚然成风。

巴基斯坦全球战略研究中心执行主任哈立德·阿克拉姆表示，中国推动可持续发展，能源转型不断取得进展。“十四五”期间，中国加快低碳行动和绿色转型，对其他国家应对气候变化具有示范作用。埃斯皮诺萨表示，近年来，中国发展可再生能源和清洁能源技术，帮助偏远村庄实现电气化，大力开展植树造林等，“这些都是非常令人鼓舞的举措，真正从中受益的是广大民众”。

为者常成，行者常至。以科技创新为驱动，中国坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，为实现“双碳”目标打下扎实基础——

截至2020年底，共打造2121家绿色工厂、171家绿色工业园区、189家绿色供应链企业，探索形成一批绿色制造和节能转型模式；清洁低碳化进程不断加快，水电、风电、光伏、在建核电装机规模等多项指标保持世界第一；新能源汽车产业快速发展，目前约占全球总量50%，产销量连续6年居全球第一。

“中国是可再生能源的重要提供者和绿色发展的重要驱动者。”联合国驻华协调员常启德对中国实现“双碳”目标充满信心，他表示：“当你亲身感受这片土地的创新速度，一定会相信中国有能力实现这一愿景。”

“体现了中国对于多边主义的坚定支持，是对更加绿色和繁荣未来的坚定承诺”

作为全球生态文明建设重要参与者、贡献者、引领者，中国坚定践行多边主义，为推动应对气候变化全球合作不懈努力，携手各方共建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系。

在中方积极推动下，各国在2015年达成应对气候变化《巴黎协定》，中国在自主贡献、资金筹措、技术支持、透明度等方面为发展中国家争取最大利益。

中方通过多种形式的南南务实合作，帮助发展中国家提高应对气候变化能力。2015年，中国宣布在发展中国家开展10个低碳示范区、100个减缓和适应气候变化项目及1000个应对气候变化培训名额的“十百千”项目，至今已举办45期应对气候变化主题研修班，邀请120余个国家近2000位相关人士参加。

中方倡导将生态文明领域合作作为共建“一带一路”重点内容，在努力实现自身绿色发展的同时，与“一带一路”沿线国家和地区围绕绿色发展开展广泛的交流与合作。近年来，中国在“一带一路”沿线国家和地区可再生能源项目投资额呈现持续增长态势。今年9月，中国宣布将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。

在安德森看来，中国落实可持续发展目标的同时，在联合国等多边场合始终发挥着积极和建设性作用。“双碳”目标等重大政策的宣示，“体现了中国对于多边主义的坚定支持，是对更加绿色和繁荣未来的坚定承诺”。世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯表示，中国在应对气候变化、气象研究和援助发展中国家方面发挥了关键作用。斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克说：“在世界向碳中和转型的过程中，中国将发挥关键作用。”

即将召开的COP26是《巴黎协定》进入实施阶段之后召开的首次缔约方大会。中方愿同各方携起手来，合作应对气候变化，推动《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》的全面平衡有效持续实施，为推动构建人类命运共同体作出更大努力和贡献，让人类生活的地球家园更加美好。

《 人民日报 》（ 2021年10月30日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)