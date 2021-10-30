□ 严 瑜

10月2日，美国海军“康涅狄格”号核潜艇在南海发生撞击事件。近1个月过去了，与撞击事件相关的诸多关键问题，美方迟迟不作出说明与澄清。这种遮遮掩掩的做法，将所谓“超级大国”的不负责任暴露得彻彻底底。

对美国核潜艇撞击事件，中国和其他南海沿岸国的疑问主要有四点：美方此次派出核潜艇悄无声息地在南海潜航，究竟是要执行什么任务？这一次究竟撞上了什么？为什么会撞上？是否造成核泄漏，给海洋环境带来核污染？四个问题直指事件本身来龙去脉，理应不难作答。作为当事方，美方也有责任有义务详细说明事件相关情况，回应地区国家和国际社会的关切和疑虑。然而，令人遗憾的是，迄今为止，美国军方只发表了一份拖延许久、语焉不详的简短声明。

美国为何先对撞击事件刻意隐瞒，事件暴露后又对详情含糊其辞？事件真相如何，我们不得而知；美国存何意图，我们有足够理由表示怀疑。毕竟，这些年来，在南海等中国周边海域，美国没少干兴风作浪、偷鸡摸狗的事。

远的不说，仅2020年上半年，美国就派出近3000架次军机、60余艘次军舰，包括多批次轰炸机和双航母编队，不断在南海炫耀武力，强化军事部署，甚至悍然进入中国南海岛礁12海里，肆意推高地区冲突风险。

而就在此次核潜艇撞击事件发生前不久，美国海军还派“卡尔·文森”号航母闯入南海，与多艘其他舰艇开展联合演练，期间出动F—35C隐形战机。

近年来，美军类似军事挑衅行径数不胜数。打着所谓“航行和飞越自由”的幌子，美国屡派军用舰机到东海、南海挑衅，对中国实施高频度抵近侦察，并举行针对性极强的军事演习。这些举动严重威胁地区国家安全、加剧地区紧张局势。

从更大的时空范围来观察，不难发现：明明本土距离南海8300多英里，却非要在南海周围建立多个部署进攻性武器装备的军事基地，并常年派军机、军舰到南海开展频繁、密集的军事演习或抵近侦察；明明自己反复上演“军事上秀肌肉、舆论上摇唇鼓舌、暗地里挑拨离间、制造外交摩擦、煽动地区对立”的老套路，却非要鼓噪“中国南海胁迫论”，借南海问题污蔑中国、误导国际舆论。美国把一套“贼喊捉贼”的戏码表演得淋漓尽致，更把大国维护地区乃至全球和平安全的责任丢得一干二净。

说到这儿，我们也就清楚了美国为何对核潜艇撞击事件讳莫如深。如果对外公布事件调查结果，美军在南海的行动航迹或将随之暴露，美国威胁中国主权安全、破坏地区和平稳定的真相或许也将由此浮出水面，而美国作为世界第一军事强国的声誉恐怕就会大打折扣。

正因如此，美国宁愿做一只把头埋进沙子的鸵鸟，无视核潜艇撞击事件给南海海域航行和环境安全等造成的严重威胁，无视国际社会要求其说明事件真相的强烈呼声，一心只为自己谋私利。

然而，美国就算掩盖得住事件真相，也掩盖不住世人看清事实本质的眼睛。美军核潜艇撞击事件充分暴露出，美国才是南海军事化的最大推手，美国才是南海和平稳定的搅局者、挑衅者、破坏者。南海是地区国家共同的家园，不是美国谋求地缘政治私利的狩猎场。美国如果真的希望南海风平浪静，就应当尽快收回那只偷鸡摸狗、大搅浑水的手。

(责编：岳弘彬、牛镛)