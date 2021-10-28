新华社贝尔格莱德10月28日电 当地时间10月28日，国务委员兼外长王毅在贝尔格莱德同塞尔维亚外长塞拉科维奇举行会谈。

王毅表示，今年5月，我们在贵阳举行了富有成果会晤。两国外长时隔不到半年实现互访，充分体现了双方对发展中塞关系的高度重视和两国全面战略伙伴关系的高水平。中塞传统友谊经受了国际风云考验和血与火的洗礼，不断焕发新的生机活力。在两国元首战略引领下，中塞全面战略伙伴关系达到前所未有的高水平。双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上始终相互坚定支持，维护了各自正当权益，也捍卫了国际公平正义。面对疫情，中塞守望相助、共克时艰，谱写了两国友好的新篇章。中方视塞尔维亚为最可信赖的伙伴，坚定支持塞加快实现国家发展和民族振兴，愿同塞方一道落实好两国元首的重要共识，从战略高度和长远角度看待谋划双边关系，使中塞友谊更加牢不可破，使两国合作更上一层楼。

塞拉科维奇表示，疫情没有阻断塞中交往与合作，两国人民的心在团结抗疫中靠得更近。塞尔维亚为塞中钢铁般的友谊深感自豪，坚信在两国元首高瞻远瞩指引下，塞中关系将不断取得新发展。塞方愿同中方深入沟通，拓展全方位合作，把双边关系推向新高度。

塞拉科维奇表示，习近平主席提出“全球发展倡议”具有重大意义，塞方高度重视并将全力支持。塞方对两国关系的光明前景和从事的正义事业充满信心，将继续坚定奉行一个中国原则，坚定支持中方在涉疆、涉藏、涉港等问题上的立场。

双方同意支持彼此维护主权、独立和民族尊严，加强国际和地区事务沟通协调，共同坚定捍卫不干涉内政原则，推动构建人类命运共同体。

双方同意加强战略对接，高质量共建“一带一路”，落实好重点合作项目，支持塞方办好“一带一路”研究所。

双方就中国－中东欧合作和中欧关系交换意见，一致认为合作符合各方利益，有必要加强沟通，深化互信，推动取得新成果。

会谈前，双方共同见证签署两国外交部合作文件。

(责编：郝江震、袁勃)