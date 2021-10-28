人民网河内10月28日电 （记者杨晔）10月27日，中国驻越南使馆、中国国际问题研究院与越南外交学院以线上线下结合方式共同举办“新形势下中越两党外交思想与政策”研讨会。中国驻越南大使熊波、中国国际问题研究院院长、习近平外交思想研究中心秘书长徐步、越南外交部副部长范光效等出席会议并致辞。

熊波表示，当前百年变局和世纪疫情叠加共振，国际格局进入动荡变革期，中越两党两国都需要回答世界和时代紧迫课题，需要从两党近百年合作交往史中汲取智慧和力量。中越两党外交思想都是在带领各自国家人民开展救亡图存斗争、探索马克思主义与本国革命实际相结合的过程中形成的；都是在建设社会主义事业、推进改革开放和革新事业的实践中发展的；都是在新时代建设社会主义现代化国家、应对百年未有之大变局的过程中不断丰富和走向成熟的。中越两党外交思想的本质属性都是毫不动摇坚持党对外交工作的集中统一领导，坚持以维护社会主义制度安全为重要使命，坚持以人民为中心、以维护全体人民的根本利益为宗旨，坚持践行真正的多边主义，以坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨为基础的国际关系基本准则为己任。

熊波回顾了今年以来中越关系取得的积极进展，强调两党最高领导人的战略引领，是中越关系健康稳定发展的根本政治保障和最大政治优势，指出当前两国都在朝着各自制定的两个一百年奋斗目标砥砺奋进，要认真贯彻落实两党最高领导人重要共识，进一步深化治党治国经验交流，着力推动两党外交思想与对外政策的交流互鉴，加强在国际地区事务中的协调配合，共同推动国际社会秉持和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，携手建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，为两国社会主义事业行稳致远营造良好外部环境。

徐步表示，新中国成立以来，中国共产党坚守初心使命，始终致力于维护国家利益、始终致力于人类进步，提出了富有中国特色、引领时代潮流的理论体系。中共十八大以来，习近平总书记以大国领袖的责任担当，牢牢把握中国和世界发展大势，深刻思考人类前途命运，继承发扬新中国外交核心原则和优良传统，积极推进重大外交理论和实践创新，中国外交展现出新的大国风范和时代特色，开创了大国外交新境界。

范光效高度评价越中两党两国特殊友好关系，表示，越中两国是世界上为数不多的社会主义国家，双方都坚定不移走符合各自国情的社会主义道路，都坚持和加强党对各项事业的领导，特别是面对新冠疫情冲击和经济可持续复苏挑战，都需要加强团结合作，为各自国家社会主义建设事业营造和平稳定的外部环境，这是双方最大的共同利益。双方应针对国际地区形势复杂变化带来的新挑战新问题加强研讨，为推进越中社会主义建设事业贡献力量。

与会专家学者围绕马克思主义对两党外交思想的指导意义、如何看待苏东剧变和国际共产主义运动、如何超越各国国情和利益差异构建人类命运共同体等进行了深入坦诚研讨。来自上海国际战略问题研究会、南京大学、复旦大学、中国现代国际关系研究院以及越共中央对外部、外交部、越南社科院等中央部委和智库的近百名专家学者出席研讨会。

越通社、越南《人民报》、《人民军队报》、《世界与越南报》等主流媒体对研讨会进行了报道。

(责编：崔越、常红)