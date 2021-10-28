人民网北京10月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

澳亚卫视记者：据报道，台湾地区领导人蔡英文在接受采访时承认，美军以训练为目的驻扎在台湾，并宣称来自大陆的所谓“威胁”每天都在增加。发言人对此有何评论？

汪文斌：一个中国原则是中美关系的政治基础。在台湾问题上，美方应该恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，而不是自己单方面炮制的什么东西。我们坚决反对美方同台湾地区进行任何形式的官方往来和军事联系，反对美方干涉中国内政。美舰近来多次在台湾海峡“大秀肌肉”、挑衅搅局，向“台独”势力发出严重错误信号，威胁台海地区和平稳定。是谁在台湾问题上搞“胁迫”，国际社会看得很清楚。

两岸统一是历史大势，是正道。“台独”是历史逆流，是绝路。民进党当局的“谋独”行径，丝毫改变不了台湾是中国一部分的铁的事实，也撼动不了国际社会普遍坚持一个中国原则的稳固格局。凡是数典忘祖、分裂国家的人从来没有好下场。

搞“台独”是死路一条，支持“台独”也是一条不归路。任何国家、任何人都不应低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力，否则必将再次遭到失败。

总台央视记者：10月27日，第二次阿富汗邻国外长会在伊朗首都德黑兰举行，阿富汗六个邻国和俄罗斯外长参会。国务委员兼外长王毅以视频方式出席会议。会上，各方一致同意第三次阿富汗邻国外长会将于2022年在中国举行。你能否介绍有关情况？

汪文斌：10月27日，国务委员兼外长王毅以视频讲话方式出席第二次阿富汗邻国外长会。

本次会议在伊朗首都德黑兰举行，采取线上线下结合方式。会议由伊朗外长阿卜杜拉希扬主持，伊朗第一副总统穆赫贝尔致开幕辞，联合国秘书长古特雷斯发表视频致辞。土库曼斯坦、巴基斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦外长与会，俄罗斯外长拉夫罗夫发表视频讲话。中国外交部阿富汗事务特使岳晓勇现场参会。

王毅国务委员在讲话中指出，中方希望看到一个和平稳定、经济发展、民族和谐、睦邻友善的阿富汗。面对新形势，各方应当在尊重阿富汗主权、领土完整，坚持“阿人主导、阿人所有”原则基础上，进一步加强涉阿问题协调合作，推动阿富汗形势止乱回稳，防范阿富汗安全问题外溢，支持阿富汗走上良政善治之路。

中方提出四点建议：一要积极接触引导。要重视阿富汗临时政府的适应性和可塑性，以理性务实态度同其对话交流，增进相互信任，施加正面影响。二要扩大多边协调。要推动各类涉阿机制相辅相成、形成合力。美国等西方国家应对阿富汗脱困重生承担起首要责任，当前尤其应尽快解除对阿单边制裁，使阿国家资产尽快用于民生急需。三要加强反恐合作。不仅要鼓励阿富汗新政权同恐怖势力划清界限，还要支持其自主、坚决、有效地打击包括“伊斯兰国”“东伊运”在内的各类极端恐怖组织。积极考虑适时同阿方开展双多边反恐对话合作。四要推进和平重建。作为邻国，应采取协调有力行动，逐步扩大同阿富汗的经贸往来，探讨基础设施互联互通，帮助阿富汗参与到共建“一带一路”的合作进程中来。

王毅国务委员还表示，在首次外长会上，中方宣布向阿富汗提供2亿元人民币紧急人道主义援助，首批援助物资已经运抵喀布尔，剩余物资正陆续发运。中方将继续在力所能及范围内向阿富汗人民提供支持和帮助。

与会各方强调，当前阿富汗局势正处于关键时期，阿邻国及重要地区国家应及时协调立场，发挥更大作用。国际社会应在尊重阿富汗主权独立和领土完整前提下，同阿方积极对话接触，多加鼓励引导。对阿当前困局负有主要责任的国家应该切实履行承诺，向阿富汗提供急需援助。会议发表了内容丰富、基调积极的联合声明。根据各方共识，第三次阿富汗邻国外长会将于2022年在中国举行。

《北京日报》记者：中国全国人大于10月23日通过《中华人民共和国陆地国界法》。中方出台该法律有何考虑和目的？

汪文斌：10月23日，十三届全国人大常委会第三十一次会议审议通过了《陆地国界法》。当天，习近平主席签署第九十九号主席令予以公布，并宣布该法自2022年1月1日起施行。《陆地国界法》共七章六十二条，明确了陆地国界工作的领导体制、部门职责、军地分工，规范了国界划定、勘定程序，涵盖了陆地国界及边境的防卫、管理和陆地国界事务的国际合作等内容。

中国有约2.2万公里的陆地边界，与14个国家接壤，制定出台《陆地国界法》主要目的是进一步统筹规范和加强国界管理，并推动相关领域国际合作。这是中方贯彻全面依法治国的重要举措，也是正常的国内立法活动，既符合中国国界工作实际需要，也符合国际法和国际实践。

该法对中方遵守有关陆地国界事务的条约、按照平等互利原则同陆地邻国开展国际合作和处理陆地国界事务等有明确规定，不会影响中方履行已签署的现有涉边条约，不会改变中国同陆地邻国开展边界管理与合作的现有做法，也不会改变中方在相关涉边问题上的既有立场和主张。

日本广播协会记者：关于中方航天器试验，美军参谋长联席会议主席米利在接受媒体采访时表示，这是一次高超音速武器系统的试验。请问中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有报道指出，美方有关人士称中国“高超音速武器”测试已非常接近“斯普特尼克时刻”，令人担忧。关于中国的航天器试验，此前我们已经作出过回应。我想说的是，按照美方的逻辑，恐怕美国自己才是全球面临的最大挑战。

我们奉劝美方停止动辄拿中国说事，把中国当“假想敌”，摒弃冷战零和思维，客观理性看待中国国防和军队建设，多做有利于中美互信与合作的事，也多做有利于世界和平、稳定与发展的事。

《人民日报》记者：我们注意到，10月27日，王毅国务委员兼外长对希腊进行了访问，这是王毅国务委员此次欧洲之行的首站。能否介绍更多情况？

汪文斌：10月27日，王毅国务委员兼外长对希腊进行了访问，会见希腊总理米佐塔基斯，同希腊外长登迪亚斯举行会谈并共同会见记者。王毅国务委员还接受了希腊《消息报》书面采访，就中希关系和各领域合作进一步介绍中方立场。

王毅国务委员表示，中国和希腊不仅是互利共赢的伙伴，更是志同道合的朋友。几天前，北京冬奥会火种采集和传递在希圆满完成，为奥林匹克精神注入正能量。中方重视中希关系，愿同希方一道，高质量共建“一带一路”，将比雷埃夫斯港打造为世界一流港口，加快推进中欧陆海快线建设，拓展可再生能源等新合作领域。中方欢迎希方积极参与习近平主席提出的“全球发展倡议”。希方表示，希中文明博大精深，有着很多相通之处，为解决当今地缘政治冲突提供了思想启迪。希方认为中国的未来不可限量，对双边关系的发展充满信心。希方从不认同国际上的反华、“恐华”论调。希方重视并赞同习近平主席提出的“全球发展倡议”，欢迎中方企业继续赴希腊投资兴业。双方一致同意共同办好中希文化旅游年，加强地方交往。

双方还就当前中欧关系深入交换意见。王毅国务委员强调，这次欧洲之行希望向希腊和欧洲传递三个清晰信息：一是中国希望与欧洲共同弘扬奥林匹克精神，欢迎希腊和欧洲各国的运动员参与北京冬奥会。二是中国希望与欧洲共同推进互联互通，愿深化共建“一带一路”倡议同欧盟全球互联互通战略对接，助力全球经济复苏。三是中国希望与欧洲共同促进文明对话，为构建人类命运共同体作出应有贡献。

王毅国务委员还将访问塞尔维亚、阿尔巴尼亚和意大利，请你继续保持关注。

法新社记者：有报道称，中国正在塔吉克斯坦境内与阿富汗接壤的地区建造新安全基地。你可否证实？

汪文斌：我不掌握你提到的情况。

香港电台记者：继美国联邦通信委员会昨天以国家安全隐患为由取消中国电信美国子公司持有的牌照后，美国联邦调查局突击搜查百富环球位于佛罗里达州办事处。请问中方对于美国接连针对中企的行为有何回应？

汪文斌：我不了解你提到的具体情况。我想强调的是，中国政府一贯要求海外中国企业按照商业原则和国际规则，在遵守当地法律基础上开展互利共赢合作。美方应为包括中国企业在内的各国企业在美经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。

新华社记者：昨天，中方发布了《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书。我们也注意到，随着《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议临近，国际社会各界高度关注中方采取了哪些措施应对全球气候变化。发言人能否介绍相关情况？

汪文斌：昨天，国新办发表了《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书并举行新闻发布会。白皮书详细介绍了中国应对气候变化进展和成效，以及对全球气候治理所作的突出贡献，系统反映了中国应对气候变化的主张、智慧和方案。

应对气候变化是中国可持续发展的内在要求，也是负责任大国应尽的国际义务，这不是别人要我们做，而是我们自己要做。中国一直是生态文明的践行者，气候治理的行动派。

2015年，习近平主席出席气候变化巴黎大会并发表重要讲话，为《巴黎协定》达成作出历史性贡献。2016年9月，中方交存《巴黎协定》批准书，推动《巴黎协定》快速生效。2020年9月，习近平主席在第75届联大一般性辩论上宣布中国将提高国家自主贡献力度。2020年12月，习近平主席在气候雄心峰会上进一步宣布了到2030年中国二氧化碳减排、非化石能源发展、森林蓄积量提升等一系列新目标。今年7月，中国碳市场上线交易正式启动。9月，习近平主席在第76届联大一般性辩论上宣示中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。10月24日，中共中央、国务院发布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，也就是“1+N”中的“1”。26日，国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案》，也就是“N”中的引领文件，明确了相关工作原则、主要目标和重点任务，擘画了详尽的路线图。中国将完成碳排放强度全球最大降幅，用历史上最短的时间从碳排放峰值实现碳中和，体现了最大的雄心力度，也将付出艰苦卓绝的努力。

应对气候变化是全人类的共同事业。把一个清洁美丽的世界留给子孙后代，需要国际社会共同努力。发达国家在过去200多年的工业化过程中，一直向大气排放温室气体，对全球气候变化负有不可推卸的历史责任。我们呼吁，发达国家应切实遵循共同但有区别的责任原则，正视自身历史责任，展现更大的雄心和行动，率先承担大幅减排义务，同时在资金、技术、能力建设等方面切实帮助发展中国家提高应对气候挑战的能力。

彭博社记者：印度外交部要求中方勿用新通过的《陆地国界法》改变中印边境地区。中方有何回应？

汪文斌：我刚才已经介绍了中方出台《陆地国界法》的有关考虑。希望有关国家恪守国际关系准则，不要对中国国内的正常立法妄加揣测。

《环球时报》记者：10月27日，日本领导人在东亚峰会上就涉台、涉港、涉疆问题干涉中国内政，指责中方在东海损害日本主权，在南海违反海洋法公约，并称反对地区“经济胁迫”。中方对此有何评论？

汪文斌：日本领导人在多边场合公然罔顾事实，搞“抹黑外交”，无理干涉中国内政，对中日关系健康稳定发展和地区和平稳定不具建设性。中方已就此向日方提出严正交涉。

深圳卫视记者：据报道，27日，俄罗斯总统普京在东亚峰会上称，《中导条约》失效后，东亚地区或将面临新一轮军备竞赛的威胁，并呼吁有关国家就此问题进行严肃对话。同日，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，美国在欧洲和亚太地区部署中短程导弹的计划令俄罗斯不安。中方对此有何评论？

汪文斌：俄方有关表态反映了亚太国家普遍关切。我们注意到，美方近期频繁开展高超音速武器和各类洲际导弹试验，寻求在亚太和欧洲地区部署中导，扩大反导系统部署，甚至置国际义务于不顾，公然与澳大利亚、日本等盟友开展导弹合作，向澳大利亚转让核潜艇。美已成为全球核及导弹扩散的源头。

美方上述消极举措严重损害地区乃至全球的和平稳定，冲击国际军控进程，暴露了其损人利己、谋求军事霸权的真实面目。中方对此表示坚决反对。

我们敦促美方切实回应国际社会普遍关切，改变穷兵黩武的政策，不要在错误和危险的道路上越走越远，否则终将搬起石头砸自己的脚。

法新社记者：台湾地区领导人蔡英文已证实，有少数美军在台帮助训练，并称如大陆发动军事攻击，她对美军保卫台湾岛抱有信心。对此，你有何回应？美国总统拜登周三在东亚峰会上批评中方在台湾海峡的胁迫行为。中方有何评论？

汪文斌：我刚才已经回答了相关的问题。我想强调一点，搞“台独”是死路一条，支持“台独”也是一条不归路。

总台央视记者：据报道，美国会和外交消息人士称，美已着手准备重新加入联合国教科文组织，美重返该组织有利于抗衡中国影响力并促进美其他利益。中方对此有何评论？

汪文斌：我不了解你提到的有关情况。我想指出的是，各国都应遵守国际规则，承担国际责任，履行国际义务。美国参与国际组织不应想来就来、想走就走。美国曾两次退出联合国教科文组织，对联合国教科文组织的工作造成了消极影响。我们敦促美方以实际行动践行多边主义，本着合作精神参与相关国际合作，而不是为了寻求政治对抗或为了一己私利搞“伪多边主义”。

总台央广记者：今天，古巴外长罗德里格斯发推文称，古巴谴责美国政府关于破坏中国统一和领土完整的声明，重申坚定支持一个中国原则，反对干涉内政。请问中方对此有何评论？

汪文斌：中方高度赞赏罗德里格斯外长的有关表态。一个中国原则是国际社会的普遍共识，是公认的国际关系基本准则，不容歪曲和挑战。

中新社记者：27日，伊朗副外长巴盖里表示，伊核全面协议恢复履约谈判将于11月底重启。同日，伊朗外长阿卜杜拉希扬确认国际原子能机构总干事格罗西将访伊，具体时间待定。请问中方对此有何评论？

汪文斌：推动伊核全面协议早日重返正轨，促进地区和平稳定，符合国际社会的共同利益。中方欢迎伊方宣布将于11月底重返维也纳谈判，赞赏伊朗邀请国际原子能机构总干事访伊，支持双方通过对话解决分歧。

今年上半年举行的前六轮恢复履约谈判已经取得重要进展，各方应再接再厉，本着客观公正原则，推动谈判取得突破。美国应彻底纠正对伊“极限施压”的错误政策，伊朗则在此基础上恢复全面履约，其他各方也应为实现上述目标创造良好氛围。

中方将继续同有关各方保持密切沟通，建设性参与谈判，坚定维护全面协议，推动伊核问题的政治外交解决进程。同时，我们也将坚决维护自身正当合法权益。

北京青年报记者：近日，美国国务卿布林肯发表声明称，美鼓励联合国所有成员国同美一道，支持台积极、有意义地参与联合国体系和国际社会，并重点提到台湾参与国际民航组织和世界卫生组织的工作。请问中方对此有何评论？

汪文斌：美方有关声明严重违背一个中国原则和中美三个联合公报规定，违背自身所作承诺，违反国际关系基本准则，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此强烈不满、坚决反对，已向美方表明严正立场并提出严正交涉。

关于中国台湾地区参与联合国等国际组织问题，中方已多次阐明立场。世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是任何人、任何势力都无法改变的历史和法理事实。台湾地区参与国际组织，包括世界卫生组织和国际民航组织活动，必须按照一个中国原则处理。50年前，联大通过第2758号决议，恢复了中国在联合国的合法席位，从政治上、法律上和程序上彻底解决了中国在联合国的代表权问题。联合国系统、各专门机构和联合国秘书处任何涉及台湾的事务均应遵循一个中国原则和联大第2758号决议。此后，世界卫生组织、国际民航组织等相关国际机构也都通过决议等法律形式确认了这一根本原则。

台湾当局顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认“九二共识”，导致台湾地区参加世卫组织和国际民航组织活动的政治基础不复存在，造成这一局面的责任完全在台湾当局。事实上，在一个中国原则前提下，中国中央政府对台湾地区参与各领域国际合作均作出了妥善安排。在卫生领域，台湾地区设有《国际卫生条例》联络点，同世界卫生组织和各国的信息交流是畅通的、机制也是完善的。台湾地区也经常性派专家参加世卫组织技术性会议和活动。在民航领域，台湾地区与世界多个城市通航便利，获得国际民航组织标准和建议措施及相关资料的渠道也是畅通的。美方声明吹捧台湾在科学、卫生领域成就，以“防疫缺口”、“航空安全”等为借口，为台参与联合国和国际组织活动说项，企图通过编造谎言、骗取同情实现其政治目的。这种政治把戏早已被国际社会识破。近年来，个别国家在世界卫生大会、国际民航大会平台上炒作涉台问题，受到国际社会秉持正义立场国家的一致反对，遭到连续挫败。这充分表明，一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，不容任何挑战！

我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守联大第2758号决议，停止发表不负责任的错误言论，停止助台拓展所谓“国际空间”，不向“台独”势力发出错误信号，以实际行动维护中美关系的政治基础。

(责编：崔越、常红)