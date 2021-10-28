近日，国社小姐姐改词翻唱《后妈茶话会》，讲述两年来的中美抗疫差距，网友直呼：“太炸了！”

歌词花式吐槽美国“病毒奇迹消失论”“反复使用一次性口罩”“消毒剂注射治疗新冠论”的荒唐，细数美国抗疫不给力便甩锅、推责、污名化的卖力操作。海外网友表示，这首歌，唱出了“美国的真实面目”。

视频里的中国护士角色，被网友们称为“宝藏女孩”。这是一场震撼人心的“中国奇迹”——10天建成火神山医院，全国各地紧急组建医疗队驰援武汉，众志成城、万众一心，互帮互助、共同战“疫”……歌声仿佛又把人们拉回那一幕幕艰难又充满感动的场景中。

整首说唱对决其实是由国社小姐姐一人分饰两角，好多网友发现后才哈哈大笑：“国社小姐姐真是越来越淘气了！”还有热心网友对这一说唱对决做了概括：中国生命至上，美国空喊自由。

出品人：倪四义 班玮

总策划：陈贽

策划：关心国 薛颖 颜亮 李志昂

监制：徐海静 闫珺岩 邓玉山 陈勇

统筹：杨定都

导演：吕帆 赵博

歌词：王迪迩 苟洪景

演唱：王迪迩

视觉设计：王甜

伴奏：杨思力

混音：刘清文

声乐指导：廖钶瑶

摄像：马超

道具：高凌

场务：李政

编辑：凌朔 王丰丰 陆佳飞 朱东阳 王海清 Michael Chick 梁君茜 孙浩 金悦磊 眭黎曦 郑锦强 辛睿 程大雨 马晓燕

化妆：杨捷珵

迪迩工作室制作

新华社国际传播融合平台出品

(责编：郝江震、袁勃)