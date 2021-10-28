新华社北京10月28日电 （国际观察）捕鱼权争端难解 “脱欧”后遗症加剧

新华社记者徐永春 王慧慧

由于不满英国未能按照“脱欧”约定批准法国船只前往英国水域捕鱼，法国政府27日宣布，将从11月2日起禁止英国渔船在部分法国口岸卸货，加强对英国船只的安全和卫生检查，对来自或前往英国的卡车加强检查，同时还在考虑对英国开展能源报复措施。

分析人士指出，捕鱼权曾是英国“脱欧”谈判中最棘手的问题之一，虽然英欧达成了相关协议，但截至目前，这一问题并未得到妥善解决。此次法国报复措施来势汹汹，而英国出于国内外政治等因素考虑，不会轻易让步，双方争端如何收场有待观察。

法国寻求报复

根据英国“脱欧”协议，今年1月1日起，欧盟国家渔民能够获得捕鱼许可，进入英国海域捕鱼，前提条件是他们能够证明以前就在该海域捕鱼。英国当局对这些申请文件的严格审核导致大量申请被拒，此举激起了法国的愤怒。

法国政府发言人加布里埃尔·阿塔尔27日说：“我们的耐心是有限度的，绝不允许英国拿‘脱欧’协议‘擦鞋底’。”他指出，尽管法国渔民按照英国政府的要求递交了文件，但是近一半的捕鱼许可申请仍未获得批准。

法国媒体援引法国海洋事务部9月底公布的数据说，在法国渔民向英国政府递交的175份捕鱼许可申请中，75份申请尚未获批；向英属泽西岛递交的211份申请中，105份尚未获批；英属根西岛仅向法国渔船颁发了64份临时捕鱼许可。

英国渔民高度依赖法国港口作为通往欧洲大陆的门户，法国希望通过禁止英国渔船在法卸货、利用加强检查放缓通关速度向英国政府施压。此外，法国海洋事务部长安妮克·吉拉尔丹和法国政府负责欧洲事务的国务秘书克莱芒·博纳27日发表声明说，法国还在准备第二套报复措施，不排除重新考虑对英国的能源供应。

法国媒体预测，能源报复措施可能涉及海峡群岛的电力供应，例如提高电价甚至切断供电。海峡群岛位于英吉利海峡靠近法国海岸线，其中最大的岛屿便是泽西岛，根西岛也在海峡群岛中。群岛的电力供应依赖与法国相连的海底电缆。

英国立场坚决

面对法国的反制措施，英国政府发言人27日晚发表声明说，法国的制裁措施不符合《欧盟－英国贸易与合作协定》和更广泛的国际法。英国恪守相关承诺，已批准98%的欧盟船只在英国水域捕鱼的许可证申请。

分析人士指出，相对于占英国经济比重较高的汽车业和金融服务业来说，渔业的占比可谓微乎其微。但出于国内政治考虑，英国首相约翰逊领导的政府难以在渔业问题上做出让步。此外，约翰逊政府希望借渔业问题一事向欧盟展现强硬，避免未来在其他“脱欧”后争议事项上陷入被动。

英国天空新闻频道分析说，一直关注公众舆论的约翰逊很清楚，对许多支持“脱欧”的英国民众而言，捕鱼权已成为标志性话题。根据欧盟共同渔业政策，过去大部分英国海域的捕捞配额都分配给了欧盟国家，不少英国渔民希望通过“脱欧”纠正这一“错误”。为了获得渔民支持，约翰逊曾于2019年夏天专门访问渔业小镇布里克瑟姆，与渔民会面并承诺支持行业发展。

另一方面，除了渔业问题，由英欧间结构性问题导致的其他“脱欧”后遗症都逐渐显现了出来。英国与欧盟在新冠疫苗和金融服务等领域已经发生摩擦，双方围绕北爱尔兰贸易问题等方面的矛盾也将持续存在。约翰逊不希望让外界认为自己“容易退缩”。

欧盟难有作为

法国政府27日发布声明呼吁欧盟委员会尽快召集会议，以商讨在欧盟层面采取措施。声明强调，如果不能重建互信和充分执行已签署的协议，欧盟和英国间的任何合作议题都将无法取得进展。不过一些专家及媒体认为，欧盟层面采取行动并不容易。

法国巴黎政治学院教授马丁·热尼耶说，“脱欧”协议中的贸易与合作条款是由欧盟和英国签署的，而非法国和英国。法国政府曾多次尝试获得欧盟国家的支持，但迄今为止，欧盟一直小心翼翼地避免火上浇油。此前，欧盟委员会只是对英国批准数量有限的捕鱼许可证表示遗憾。

法国圣艾蒂安市让·莫内大学教授奥雷利安·安托万指出，在欧盟层面，渔业、水产养殖业和海产品加工业仅占国内生产总值 (GDP) 的1%。在英国，这一比例仅为0.12%。“因此，很难想象欧盟会针对捕鱼问题启动长期谈判程序或者重新设置关税。”

法国《费加罗报》27日发表文章说，法国试图在捕鱼权争端上获得欧盟的支持。一些欧盟成员国虽然在原则上表示了团结与支持，但在反制英国的问题上，法国实际上处于孤立无援的境地。

(责编：崔越、杨牧)