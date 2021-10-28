新华社惠灵顿10月28日电（记者郭磊 卢怀谦）据新西兰卫生部28日公布的数据，该国较前一日新增本土新冠确诊病例89例。新西兰新冠疫情应对部长希普金斯当天表示，本轮疫情正不断蔓延到全境主要地区。

数据显示，在上述新增病例中，有83例来自奥克兰市；该国北部的怀卡托地区、南岛最大城市克赖斯特彻奇分别发现4例和2例确诊病例。新西兰卫生专家表示，这是自8月17日由德尔塔毒株引发本轮疫情以来，首次在克赖斯特彻奇市发现本土病例，其感染源位于奥克兰。截至目前，新西兰现有新冠确诊病例1393例，累计新冠确诊病例5995例，累计死亡28例。

据新西兰卫生部此前发布的消息，10月初以来，该国新冠疫情由散发逐渐发展成蔓延之势。奥克兰地区人口约占全国总人口的30%，该国迄今发现的新冠病例绝大部分来自这一地区，但奥克兰以外地区的新冠病例正不断增多；近期无法追踪到感染源的病例大幅增多，感染者呈年轻化；主要城市的重点医院和集中隔离设施均在接近承载能力上限。新西兰卫生专家警告，未来一段时间全国日增新冠确诊病例可能继续增多。

新西兰政府近期推出一系列应对手段以遏制疫情发展，例如自11月1日起所有入境新西兰的旅客须提供完全接种新冠疫苗证明，将“全国12岁以上人口的新冠疫苗完全接种率达90%”作为解除防疫封锁的先决条件。据新卫生部28日数据，该国超过300万人已完全接种新冠疫苗，占该国12岁及以上符合接种条件人口的72%。

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