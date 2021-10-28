人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

日本央行下调本财年经济增长预期

2021年10月28日19:12 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京10月28日电（记者刘春燕）日本央行28日结束货币政策会议后宣布，将其对2021财年（截至2022年3月31日）日本经济增长预期下调至3.4%，同时继续保持当前货币政策宽松力度，维持利率水平不变。

　　日本央行当天发表的经济与物价展望报告指出，日本经济复苏面临严峻形势。服务业依然低迷，出口及工业生产受海外供给制约出现减速。央行将2021财年日本实际国内生产总值（GDP)增长预期由此前的增长3.8%下调至3.4%，将2022财年经济增长预期由2.7%小幅上调至2.9%。

　　报告同时下调了本财年物价上涨预期，预计日本剔除生鲜食品的核心消费价格指数（CPI）将与上一财年持平，2022财年预计CPI上涨0.9%。

　　日本央行宣布，继续将短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右；继续保持目前的货币政策宽松力度，维持为应对新冠疫情而采取的各种宽松政策；继续支持企业融资，并通过购买资产维护金融市场稳定。

　　日本央行行长黑田东彦当天在记者会上重申，日本央行将继续坚持2%的通胀目标，如有必要将毫不犹豫推出进一步的宽松措施。

(责编：崔越、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部