新华社东京10月28日电（记者刘春燕）日本央行28日结束货币政策会议后宣布，将其对2021财年（截至2022年3月31日）日本经济增长预期下调至3.4%，同时继续保持当前货币政策宽松力度，维持利率水平不变。

日本央行当天发表的经济与物价展望报告指出，日本经济复苏面临严峻形势。服务业依然低迷，出口及工业生产受海外供给制约出现减速。央行将2021财年日本实际国内生产总值（GDP)增长预期由此前的增长3.8%下调至3.4%，将2022财年经济增长预期由2.7%小幅上调至2.9%。

报告同时下调了本财年物价上涨预期，预计日本剔除生鲜食品的核心消费价格指数（CPI）将与上一财年持平，2022财年预计CPI上涨0.9%。

日本央行宣布，继续将短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右；继续保持目前的货币政策宽松力度，维持为应对新冠疫情而采取的各种宽松政策；继续支持企业融资，并通过购买资产维护金融市场稳定。

日本央行行长黑田东彦当天在记者会上重申，日本央行将继续坚持2%的通胀目标，如有必要将毫不犹豫推出进一步的宽松措施。

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