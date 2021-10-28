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中国代表提出全球应对气候变化合作四点建议

2021年10月28日19:07 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国10月28日电 （记者李晓宏）《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）召开前夕，第76届联合国大会近日举行气候变化问题高级别主题辩论会，中国常驻联合国代表张军在会上发言表示，在全球应对气候变化合作上，各国应携手维护制度规则，切实履行承诺，各尽所能“减排”，加速绿色转型，促进《巴黎协定》全面有效持续实施。

张军说，中方高度重视全球应对气候变化合作，愿与各方一道，推动COP26取得成功。他主张，各国首先要维护制度规则。要坚持“公约”主渠道地位，全面均衡落实《巴黎协定》目标、精神和原则。各方应坚定维护多边主义，完成《巴黎协定》实施细则遗留问题谈判，筑牢全球气候合作的政治基础。

他强调，要切实落实承诺。各方不能只停留在政治口号上，要在减缓、适应、资金、技术和能力建设方面采取行动，推动COP26在资金、适应等问题上取得显著进展。发达国家应率先大幅减排，并切实兑现向发展中国家提供资金、技术和能力建设支持的承诺。

他表示，要坚持各尽所能。应尊重各自国情能力，遵循“国家自主决定”安排，各尽所能展现最大力度。发展中国家面临新冠肺炎疫情严重冲击，面临减贫等艰巨任务，在减排问题上不能搞“一刀切”。

他呼吁，要加速绿色转型。国际社会要大力推进经济、能源、产业、农林业结构转型升级，鼓励新技术、新业态创新，实现应对气候变化与经济社会可持续发展的双赢。为此，要为发展中国家提供有力支持，营造良好环境。

张军指出，中方对于应对气候变化问题的承诺言出必行。提前超额完成2020年气候行动目标，坚决遏制“高耗能”、“高排放”项目盲目发展，启动全球最大碳市场上线交易，积极开展气候变化南南合作，为全球应对气候变化作出重大贡献。

张军强调，习近平主席宣布中国力争2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标愿景，展现了气候行动的雄心。中国政府已成立碳达峰碳中和工作领导小组，采取涵盖所有重点领域和行业的政策措施和行动。中方将全力以赴实现所承诺目标，同各国一道保护好地球家园，共同建设一个清洁美丽的世界。

(责编：崔越、常红)

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