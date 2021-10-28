新华社利雅得10月28日电（记者王海洲 胡冠）第五届“未来投资倡议”大会26日至28日在沙特阿拉伯首都利雅得举行。沙特官员在会议期间表示，沙特高度重视与中国在各个领域的合作，希望更多中国企业前来投资。

据沙特通讯社报道，会议期间，包括中国企业在内的44家跨国企业获得了将地区总部迁至利雅得的许可。为吸引国际投资，沙特政府今年2月宣布，自2024年起，将给予地区总部位于利雅得的跨国企业在金融等方面的政策支持。

沙特投资大臣哈立德·法利赫说：“中国在沙特对外关系中有着非常特殊的地位，中国企业也进入到沙特各行业之中。目前，沙特几乎所有商业领域都对外开放投资机会，希望更多具有竞争力的中国企业能够参与其中。”

沙特工业和矿产资源大臣班达尔·胡拉耶夫表示，沙特高度重视与中国在各领域的合作，特别是在医疗卫生领域。同时，沙特在矿产资源领域有很多机会，期待包括中国企业在内的世界知名企业加入。

中国港湾、中地集团、滴滴和同方威视等中国企业此次获得了将地区总部迁至利雅得的许可。“中国港湾始终重视沙特市场，将积极参与沙特的开发建设，为沙特实现‘2030愿景’贡献中国力量。”中国港湾工程有限公司中东地区副总经理、沙特分公司总经理宗宇在会议现场说。

“未来投资倡议”大会被誉为“沙特达沃斯”。本届会议以“投资于人类”为主题，聚焦投资清洁水资源、教育、公共卫生、性别平等和消除贫困等话题。

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