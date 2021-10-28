新华社德黑兰10月28日电（国际观察）伊核谈判：重启在即 前景不明

新华社记者高文成 王守宝

伊朗副外长巴盖里27日在比利时首都布鲁塞尔与欧盟对外行动署副秘书长莫拉就伊核谈判举行磋商后说，伊朗同意在11月底前重启伊核谈判。

分析人士认为，随着伊朗的表态，中断数月的伊核谈判有望重新提上日程，但鉴于伊美双方分歧依然较大，且恐都不会轻易让步，谈判前景仍不明朗。

谈判重启在即

巴盖里27日在社交媒体上发文说，他与莫拉“就成功谈判的基本要素进行了非常认真和建设性的对话”。他25日在赴欧前表示，伊朗决心继续参与伊核谈判，但谈判应“全面和有效地”解除对伊非法制裁，确保伊朗对外贸易和经济关系正常化，并为不再发生背弃承诺的行为提供“可信保证”。

此间分析人士指出，受美国制裁影响，伊朗石油出口锐减，大量伊朗海外资金遭到冻结，这些导致伊朗国内经济陷入困境。伊朗有通过谈判解除制裁的强烈意愿。之所以没能更早宣布重回伊核谈判，主要原因在于莱希政府8月上台后需要时间来审视之前的谈判以及研究新的谈判策略。

伊朗政府多次强调，伊核谈判要以“结果为导向”。伊朗总统莱希18日在接受伊朗国家电视台采访时再次表示，伊朗认真对待以结果为导向的谈判，如果美国是认真的，他们应该取消对伊朗的不公正制裁。

而促成伊朗同意重返伊核谈判，除了其自身的意愿外，欧盟也发挥了重要作用。

清华大学国际与地区研究院伊朗问题专家刘岚雨分析说，欧盟作为“中间人”，一直是今年4月开始举行的伊核谈判的“核心斡旋者”。伊朗和欧盟间的磋商可以说为重启在维也纳举行的多方会谈开了个好头。

未来前景不明

巴盖里释放伊朗愿意重返伊核谈判的积极信号后，美国和伊朗双方都立刻向对方喊话，要对方展现诚意。

伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉希扬27日督促美国政府要展现出重返伊核协议的“认真意愿”，并再次要求美国解冻部分因美国制裁而被冻结的伊朗海外资产，以示谈判诚意。根据美国广播公司报道，美国国务院发言人当天敦促伊朗“采取积极行动”，并说“希望伊朗到维也纳进行快速和真诚的谈判”。

刘岚雨认为，由于伊朗停止铀浓缩活动、重新恢复国际原子能机构对核设施的全面监督等恢复履约的措施更容易显现成效，而美方在解除制裁、解冻资金等过程中可能面临复杂情况，因而伊朗更希望美方迈出第一步。不过美国政府对阿富汗问题的处理饱受国内外压力，这让美国在伊核问题上让步的难度进一步加大，给谈判前景增添不确定性。

上海外国语大学中东研究所教授范鸿达分析说，对于亟需获得国内外、特别是国内政治认可的莱希政府来讲，没有实质收获的会谈没有意义，这也是伊朗一再强调“以结果为导向”会谈的根本原因，莱希政府愿意重回谈判可见其对谈判有所期待。

范鸿达强调，当初正是因为美国单方面退出伊核协议才导致如今难题，美国对伊朗的制裁也越来越得不到国际社会认可，美国是否会改变立场是伊核谈判能否取得突破的关键所在。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在奥地利首都维也纳举行，讨论伊美两国恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于伊美分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，第6轮会谈结束后，新一轮会谈迟迟没有举行。

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