【塔吉克斯坦】拉希德·阿利莫夫

2021年9月21日，第76届联合国大会一般性辩论在纽约联合国总部拉开帷幕。本次一般性辩论涉及抗击疫情、气候变化、阿富汗局势、国际关系信任危机等国际社会共同关心，亟待共同解决的问题。中国是世界大国，是多个国际组织的成员，积极参与国际与地区问题的磋商解决。

今年是中国恢复联合国合法席位50周年。当前，中国进入改革开放新阶段，中国与联合国的合作日益密切，共同致力于维护世界和平，促进可持续发展。

中国是第一个在《联合国宪章》上签字的国家。作为联合国创始会员国和安理会常任理事国，中国始终坚决维护联合国在国际事务中的核心地位，为维护世界和平，推动可持续发展做出切实贡献。随着自身不断发展，经济实力增强，国际合作能力不断提升，中国对人类和平发展事业的贡献日益显著。

足额缴纳联合国会费 积极参加联合国维和行动

2000年以来，中国对联合国的财政贡献持续上升。中国2016年开始成为联合国第二大维和摊款国，2019年成为第二大会费国，一直按照《联合国宪章》规定，及时、足额、无条件向联合国履行财政义务。2021年，中国对联合国预算的贡献度为12.005%。

中国积极参加联合国维和行动，派出的维和官兵人数逐年增加。目前，中国是安理会常任理事国维和行动第一大出兵国。中国军队大力支持联合国维和能力待命机制建设，完成8000人规模维和待命部队在联合国的注册。

2015年，中国宣布设立中国—联合国和平与发展基金，支持联合国工作，促进多边合作事业。截至2020年，中国政府累计向基金注资1亿美元，择优支持了和平与安全和发展领域的95个项目，惠及亚洲、非洲、拉丁美洲和大洋洲100多个国家和地区。

据美国外交官亚太时事杂志统计，2020年，联合国15个专门机构中4个机构的总干事由中国公民担任，分别是联合国粮农组织、国际电信联盟、联合国工业发展组织和国际民用航空组织。

支持发展中国家

改革开放促进了中国经济的快速发展，但中国自身仍然是发展中国家，对其他发展中国家正在经受的贫困和苦难感同身受。中国与联合国相关机构和计划密切合作，力所能及地为发展中国家提供援助。

中国政府与联合国开发计划署1979年签署基本协定并正式在华行使职能。40多年来，联合国开发计划署在中国开展了富有成效的工作，是“一带一路”倡议的重要合作伙伴。2016年9月，联合国开发计划署与中国政府于联合国总部签署了《中华人民共和国政府与联合国开发计划署关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》，旨在共同落实“一带一路”倡议与2030年可持续发展议程。这是中国政府与国际组织签署的第一份共建“一带一路”的谅解备忘录。

中国是联合国南南合作的积极参与者。2015年，为支持其他发展中国家落实2030年可持续发展议程，中国设立南南合作援助基金。南南基金与10多个国际组织密切合作，在50多个国家实施了100多个民生项目，受益人数超过2000万人。

为减贫做重大贡献

消除贫困是中国取得的一项空前伟大的重大历史成就。中国自改革开放以来，成功地使8亿多人摆脱了绝对贫困。联合国秘书长古特雷斯指出，这一重大成就为实现2030年可持续发展议程所描绘的更加美好和繁荣的世界作出了重要贡献。

中国用实践告诉全世界，贫困问题可以治理，人类应当、也能够战胜贫困。全面消除极端贫困是联合国2030可持续发展议程的重要目标。中国提前10年完成任务，为其他国家做出了鲜明的表率，尤其令南亚和撒哈拉以南的非洲国家深受鼓舞。

中国与联合国农业发展基金、联合国粮农组织、联合国粮食计划署等发展机构积极合作，推动全球减贫事业。中国与联合国粮农组织联合设立了粮农组织-中国南南合作信托基金，旨在支持发展中国家建设可持续的粮食系统和具有包容性的农业价值链。

中国与世界公共卫生

当前，中国经济发展进入新阶段，中国政府高度重视公民的身体健康。据统计，2013-2019年，中国全国财政卫生健康累计支出91347亿元人民币，年均增长10.6%。2020年初，新冠肺炎疫情暴发，中国的医疗体系经受了空前严峻的考验。中国政府果断决策，有效控制了疫情蔓延，为人类战胜新冠疫情作出积极贡献。

中国与世界卫生组织的合作积极而富有成效。2020年，中国向世卫组织捐款5000万美元，向联合国新冠肺炎疫情全球人道主义应对计划提供5000万美元支持。未来3年内中国还将再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展。中方坚决支持全球疫苗公平分配。截至2021年9月，中国已经向100多个国家和国际组织提供了12亿剂新冠疫苗和原液，向150多个国家和14个国际组织提供了抗疫物资援助。

大力发展国际贸易

中国在过去40多年里坚持改革开放，实现了经济持续快速发展。2009年，中国成为世界第一大出口国。2020年，中国在全球出口中的比重提升至接近15%。联合国专家预测，短期内中国仍将继续成为全球主要出口国。

重视妇女权利

中国高度重视与联合国妇女署、联合国儿童基金会的合作。1995年，中国主办了联合国第四次世界妇女大会。会议通过的《北京宣言》和《行动纲领》至今仍发挥重大作用，成为性别平等领域最重要的国际协议之一。

应对气候变化

中国政府始终高度重视应对气候变化，积极参与国际社会应对气候变化的进程。

2015年，中国宣布出资200亿元人民币建立中国气候变化南南合作基金，使很多发展中国家受益。

从2016年起，中国在发展中国家启动10个低碳示范区、100个减缓和适应气候变化项目及1000个应对气候变化培训名额的合作项目，帮助发展中国家能源转型，共同应对全球气候变化。5年前，中国正式批准气候变化《巴黎协定》，严格履行国际义务，向其他发展中国家发展“绿色经济”提供技术援助。中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。

站在新世纪第三个十年的起点

无论国际局势如何风云变幻，联合国始终是维护世界和平与安全，促进共同繁荣，深化国际合作的中坚力量。其他任何国际组织都不能取代或削弱联合国的作用。联合国的根本出发点是维持利益均衡，而非武力均衡。中国作为联合国安理会常任理事国，在使用否决权的问题上非常谨慎负责。

改革开放彻底改变了中国的面貌，中国与联合国及其相关机构的合作也进入了新阶段。中国作为负责任的大国和联合国安理会常任理事国，高度重视维护世界各地区的和平与稳定。2001年，中国、俄罗斯与中亚国家共同成立上海合作组织就是这种负责态度的最佳例证。中国在联合国体系中发挥的作用将持续增强，为提升联合国能力，增强联合国权威性，提高联合国效率作出更大贡献。

作者：太和智库高级学者、上海合作组织前秘书长（2016-2018年）；翻译：杨波

(责编：刘洁妍、常红)