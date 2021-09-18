【塔吉克斯坦】拉希德·阿利莫夫

2021年9月16日至17日，上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议在塔吉克斯坦共和国总统拉赫蒙的主持下于杜尚别成功召开。峰会启动吸纳伊朗为上合组织正式成员国的进程，正式接纳埃及、卡塔尔、沙特阿拉伯为对话伙伴国。上合组织在2015年乌法峰会首次扩员后正式开启第二轮扩员。

今年是上海合作组织成立二十周年。20年来，上合组织不断发展，为推动建立更加公正的国际新秩序做出了切实贡献。上合组织已经成为独立的政治影响力中心、快速发展的经济中心，是正在形成中的多极世界中的重要一极。

峰会发表《上海合作组织二十周年杜尚别宣言》，对上合组织20年的发展历程进行了深刻全面的总结，肯定上合国家提升合作水平前景广阔。峰会对上合组织20年的发展成就给予全面肯定，就今后的前进方向和前景做出了明确安排。在这一意义上，《上海合作组织二十周年杜尚别宣言》可与2015年乌法峰会通过的《上海合作组织至2025年发展战略》相媲美。

上合组织是多极世界独立的政治影响力中心

“上海精神”是贯穿《上海合作组织二十周年杜尚别宣言》的主线。20年来，上合组织本着相互信任、相互协作和相互理解的原则，在“上海精神”的指引下，持续稳步发展，不断深化合作。在较短的历史时期内将本组织建设成为特色鲜明、合作多元的跨地区国际组织，在现代国际关系体系中发挥重要作用，在国际社会上享有很高威信。

自成立之初，上合组织就坚决维护国际与地区安全稳定，倡导在公认的国际法准则，多边主义，平等、共同、不可分割、综合、合作、可持续安全，反对冲突和对抗，以及全球和地区安全与稳定基础上构建多极化世界秩序。无论过去，还是未来，上合组织都不针对任何国家和地区。

中亚依然是上海合作组织的核心

与会各国元首在本次峰会上重申，中亚是上合组织的核心区，支持中亚国家维护本国及地区和平、安全和稳定，欢迎定期举行中亚国家元首会议，支持上合组织为进一步加强该地区稳定和经济社会发展发挥积极作用。

此外，打击各种形式的恐怖主义、分离主义、极端主义、毒品犯罪、走私武器依然是上合组织维护地区安全与稳定的工作重点。成员国重申，上合组织地区反恐怖机构在合作打击恐怖主义、分裂主义、极端主义，维护地区安全方面发挥着特殊作用，并将进一步挖掘主管机关在上述领域合作的潜力。成员国高度重视落实《上合组织成员国打击恐怖主义、分裂主义和极端主义2022年至2024年合作纲要》。

上合国家高度关切阿富汗局势，支持阿富汗摆脱战争、恐怖主义和毒品威胁，成为和平国家。成员国认为，在阿富汗建立由阿富汗社会各民族、宗教和政治力量代表参与的包容性政府十分重要。

鉴于当前的阿富汗人道主义危机一触即发，上海合作组织和集体安全条约组织成员国领导人阿富汗问题联合峰会高度关注阿富汗局势。在塔吉克斯坦总统拉赫蒙的主持下，联合峰会就阿富汗局势深入全面地交换了意见。

上合经贸合作提质增速

上合组织重视发展成员国之间的经贸合作。当前，全球经济与地区经济面临诸多挑战。上合组织成员国将进一步加强在贸易、产业、交通、能源、金融、投资、农业、海关、电信、创新等共同感兴趣领域的合作，通过先进、资源节约、节能、绿色和低排放技术，致力于提高人民福祉和生活水平，确保成员国可持续发展。

据世界银行统计，2020年，上合组织8个正式成员国GDP总和为19.3万亿美元，约占全球GDP的23%。

成员国认为，继续发挥上合组织在发展过程中积累的巨大经济合作潜力具有重要意义。有效落实贸易和经济领域已通过的长期纲要和计划具有优先意义，能够促进本组织成员国和整个地区的社会经济发展。

疫情无法抑制经济增长

新冠肺炎疫情使上合国家经济遭受重创，制造业和全球价值链受到沉重打击。尽管如此，大多数上合国家，尤其是中国，保持经济正增长。2021年上半年，中国国内生产总值同比增长12.7%，工业生产同比增长15.9%，社会消费品零售总额同比增长23%。

世界银行预测，2021年上合8国将保持经济增长势头。世行专家认为，除其他提振经济的要素之外，“一带一路”将大幅提升上合国家吸引直接外资的水平。上合组织秘书处将协同联合国工业发展组织，就加强上合国家制造业跨国合作水平及时对表。

挖掘新增长点探索新机遇

新冠疫情加快了上合国家向数字化经济转型的步伐，也为上合国家探索新的合作领域创造了机遇。杜尚别峰会上，各国元首一致支持塔吉克斯坦总统拉赫蒙倡议设立的两个新机制：上合组织成员国能源部长会议和上合组织成员国工业部长会议。其主要目的在于帮助各国交流实施新型工业化纲要的经验，分享各国最佳实践，为上合国家实现战略性飞跃创造条件。中国、俄罗斯、印度和哈萨克斯坦有能力成为带动上合国家向21世纪工业化模式转轨的火车头。

交通运输是实现上述目标的关键领域。现阶段，上合国家交通基础设施合作正在快速推进，互联互通水平不断提升，成为各国共同繁荣的基础性要素。上合组织的交通运输合作仍在持续深化，为全面落实《上海合作组织成员国政府间国际道路运输便利化协定》（杜尚别，2014年）创造良好条件。

上合组织关注科技成果转化，密切交流工业园区和产业集群建设经验，致力于弥合上合各国内部和上合国家间的数字鸿沟，消除数字化水平落后造成的经济发展障碍。各国元首在杜尚别峰会期上强调，要提升数字互联互通水平，为欧亚国家发展开辟新机遇、新局面。

依托创新推动发展

上合国家大力扶持科技初创企业。小型科技企业是欧亚地区经济转型、提高创新水平、探索发展方向的生力军。肆虐的新冠肺炎疫情让世人看到，出色的商业创意能够快速地改变全球经济和人类生活的走向。上合国家决意化危为机，探索经济发展的新趋势、新动能，挖掘转型发展的巨大潜力。

据世界知识产权组织统计，2019年全球国际专利申请量共320万项。其中，中国国家知识产权局受理的专利申请数量达到140万项，排名全球第一，这一数字是排名第二的美国主管部门收到专利申请量的两倍以上。除中国外，上合组织成员国印度和俄罗斯也位列专利申请量前十名。

杜尚别峰会取得了丰硕成果，上合新十年的发展将取决于成员国经济合作的发展速度和水平。当前，上合组织经济领域的法律法规、合作机制完备，覆盖所有合作领域，具备实现跨越式发展的实力。今年6月23日至24日，塔吉克斯坦倡议召开了首届上合组织经贸部长级经济论坛，就继续深化上合经济合作达成共识。杜尚别峰会批准的《上海合作组织经济论坛构想》，为深化多边经贸合作，夯实上合实业界伙伴关系开辟了更为广阔的机遇。

上合青年工作持续推进

2018年6月，上合青岛峰会期间上合各国元首批准通过并发表《上合组织成员国元首致青年共同寄语》和落实该文件的行动纲要。青岛峰会以来，上合的青年工作更加充满活力，议程和内容不断充实。上合青委会倡议稳步落实，上合组织大学、模拟上合组织、上合青年创新创业等机制积极行动，来自基层的创意层出不穷，SCOLAR上合青年学院为上合年轻一代施展才华提供了平台。

此次杜尚别峰会签署的《上海合作组织成员国主管部门青年工作合作协定》为加强上合青年的科教、文化和体育交流打开了新的窗口。青年合作能够深化各国青年之间的友谊，探索解决青年问题的路径和方案，帮助青年就业，提高青年的思想水平，改善青年的生活。

展望合作新方向

上海合作组织杜尚别峰会在上合会歌的优美旋律中圆满落幕。今后，上合组织将在所有官方活动奏响会歌。与会的上合国家元首、联合国秘书长及全体参会嘉宾高度评价塔吉克斯坦担任上合2020-2021年轮值主席国期间开展的工作，盛赞峰会成果。上合二十年纪念峰会活动多种多样，提出了一系列重大倡议，为深化互信互谅，推动务实合作，发展睦邻友好做出重大贡献。

过去的一年来，上海合作组织的实力和国际影响力持续扩大。杜尚别峰会取得的丰硕成果是上合组织吸引力和关注度的最佳展示：上合朋友圈越来越大，联合国各分支机构也不断密切与上合组织的合作。目前，上合组织正在认真审议部分国家和国际组织提出的合作申请，下届峰会或就此通过相关决议。事实证明，上合组织已经成熟，上合理念吸引力强大，从“上海五国”一路走来，上合组织承载了创始国元首们的殷切期望，不忘初心，砥砺前行。

二十年来，上合组织不断丰富和发展“上海精神”，贯彻共同繁荣的总路线，基于协商一致原则解决各种问题。本次杜尚别峰会再次证明，上合组织成功的关键就在于共同应对新挑战、新威胁，坚持成员国平等原则，尊重彼此利益，相互尊重，相互信任，相互支持，相互成就。上合成员国互补互助，集体探索共同繁荣的合作新方向。

站在新十年的起点，上合组织已经成长为有国际影响力的跨区域、综合性国际组织。下一个十年，上合组织面临的任务更加艰巨。国际局势复杂多变，挑战威胁层出不穷。各方对上合组织的期待比二十年前更多。加强对话，扩大合作，坚定地向上合宪章和上合发展战略确定的目标和任务迈进，上合组织一定能为维护地区和世界和平、安全与可持续发展做出更大贡献。

（作者系太和智库高级学者，杨波翻译）

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