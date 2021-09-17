【塔吉克斯坦】拉希德· 阿利莫夫

上海合作组织成立20周年徽标。图片来源：上合组织官网

自成立之日起，上海合作组织就践行新的多边合作理念，目标明确，决策务实，秉持开放的原则，迅速地获得了国际社会的认可。2004年12月2日，上合组织正式获得联合国大会观察员地位。二十年来，上合组织取得了丰硕的成果，覆盖的地域不断扩大，影响力远远超出了欧亚大陆，国际威信和吸引力与日俱增，申请加入上合组织的国家越来越多。

2004年6月，上合组织在创始成员国基础上启动了观察员机制，2009年正式启动对话伙伴机制。2017年，上合峰会通过了历史性决议，印度和巴基斯坦成为上合正式成员国。2021年杜尚别峰会即将拉开帷幕之际，“上合大家庭”共有18个国家，走过了二十年发展历程。上海合作组织已经成为具有全球影响力的国际组织，成为国际政治格局和现代国际关系体系中举足轻重的力量。目前，上海合作组织包括18个国家，与10个国际组织就共同关心的问题开展合作。越来越多的国家和国际组织提交了与上合组织建立伙伴关系的申请。实践证明，上合组织是当今最具吸引力的国际组织之一。

上海合作组织奉行开放政策，积极与有关国家和国际组织开展合作。作为有影响力的国际组织，《上海合作组织宪章》对扩员的基本原则做出了明确界定。《宪章》第十三条规定：本组织对承诺遵守本宪章宗旨和原则及本组织框架内通过的其他国际条约和文件规定的本地区其他国家实行开放，接纳其为成员国。上合组织杜尚别峰会通过的决议向世界表明，上合将继续扩员。

杜尚别峰会宣布启动吸纳伊朗为新成员的进程

上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议视频屏幕。图片来源：央视新闻客户端

杜尚别峰会谱写了上合组织稳步发展的新篇章：与会成员国元首通过决议，启动吸纳伊朗为上合组织正式成员国的法律进程，正式接纳埃及、卡塔尔、沙特阿拉伯为对话伙伴国。此前，上合组织曾经在2015年的乌法峰会上实现首次扩员。

伊朗2005年成为上合组织观察员国，从2008年起一直申请成为上合组织正式成员国。2015年7月14日，伊朗与伊核问题六国（美国、法国、英国、中国、俄罗斯、德国）达成伊核问题全面协议《联合全面行动计划》。根据协议，伊朗承诺将限制核计划，联合国安理会、美国和欧盟取消对伊朗的经济财政制裁。协议2016年1月16日正式生效，清除了伊朗加入上合组织的障碍。

根据2010年批准的《上海合作组织接收新成员条例》和2014年批准的《给予上海合作组织成员国地位程序》，申请成为新成员的国家需要在本国履行相关法律程序，承认上合组织成立以来签署的所有国际条约。申请国只有在完成全部国内程序，并获上合元首理事会批准之后，才能成为上合组织的正式成员国。

上合组织首轮正式扩员，吸纳印度和巴基斯坦为正式成员国的过程中，已经履行过给予成员国地位的全套流程。2015年，乌法峰会正式启动吸收印巴两国加入上合的进程。2016年，塔什干峰会期间签署了《关于印度和巴基斯坦加入上合组织义务的备忘录》。2017年，阿斯塔纳峰会上，印度和巴基斯坦正式加入上合组织。2018年，印巴两国首次作为正式成员国参加了上合青岛峰会。完成首次扩员后，上合组织的国际影响力进一步上升，迎来了前所未有的发展空间与合作潜力。

启动伊朗加入程序将成为上合组织开放性、对扩员问题高度负责的又一次生动体现。上合组织对扩员问题非常谨慎，从不为了扩员而扩员。

伊朗有8400万人口，悠久的历史和灿烂的文化，始终是上合组织最自然的伙伴。自古以来，伊朗就是中东和外高加索、中亚和南亚的十字路口，伊朗与上合组织多个成员毗邻。伊朗是伊斯兰大国，在解决地区冲突中发挥关键作用。1945年6月26日，伊朗与其他49个国家代表在美国旧金山制定并通过了《联合国宪章》。伊朗支持各国共同打击来自阿富汗的恐怖主义和毒品犯罪，这对上合组织至关重要。此外，伊朗还是世界上接收难民人数最多，为难民提供基本医疗救助和免费教育的六大国家之一。

伊朗在联合国人类发展指数榜上排名靠前，天然气储量居世界第二位，已探明石油储量居世界第四位。据国际货币基金组织核算，2020年伊朗GDP升至6360亿美元，人均GDP7555美元。

上合组织新增三个对话伙伴

2008年，上合组织杜尚别峰会正式批准《上海合作组织对话伙伴条例》 。2009年叶卡捷琳堡峰会上，斯里兰卡和白俄罗斯被接纳为上合组织对话伙伴国。2012年，土耳其成为上合组织第三个对话伙伴国。2015年，阿塞拜疆、亚美尼亚、柬埔寨和尼泊尔四国获得上合组织对话伙伴国地位。

2021年杜尚别峰会筹备期间，上合成员国就接纳埃及、卡塔尔、沙特阿拉伯为对话伙伴国达成共识。埃及是世界文明的摇篮，北非经济实力最强的国家。卡塔尔是世界上人均GDP最高的国家之一，也是石油天然气出口大国。沙特阿拉伯是阿拉伯半岛最大的国家、伊斯兰宗教中心、世界能源大国。

杜尚别峰会后，“上合大家庭”再次壮大，从18国增至21国，上合组织的地域范围东起太平洋，西至北非沿海，北依北冰洋，南至印度洋。

促上合组织进一步发展

上合组织从不急于求成，不谋求不切实际的目标，不盲目追求扩员。成立之初的15年，上合组织致力于自身制度建设，打造清晰的合作模式，共同应对现代挑战和威胁，聚焦成员国最关切的合作领域，建立健全有效的合作机制。

受上合组织成员国元首委托，各国专家通过周密的集体研究，制定出本组织扩员的法律规范、经济要求和组织流程，这项工作不以眼前利益和短期目标为出发点。上合组织缔造者对扩员问题的态度一贯谨慎、多方权衡，须知，扩员是一种发展进化，要给新成员足够的调整和适应的空间。得益于这种稳健、周全的扩员策略，上合组织的扩员工作顺利推进，新成员国、观察员国、对话伙伴国均能较快适应上合的工作节奏。

第二轮扩员后，“上合大家庭”的新成员会为上合组织带来更多合作机遇。众所周知，埃及、卡塔尔、沙特阿拉伯在能源和其他领域都有强劲的实力。这些国家在递交加入上合的申请后，并不是消极地等待回应，而是高度关注、积极参与上合的活动，全面了解上合组织在各领域开展的工作，努力融入上合组织的创造性历史进程。毫无疑问，杜尚别峰会通过的历史性扩员决议，必将促进上合组织的进一步发展。

（作者系政治学博士、太和智库高级学者 翻译：杨波）

(责编：徐祥丽、刘慧)