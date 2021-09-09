人民网北京9月9日电 （苏缨翔）第五届太和文明论坛国际关系分论坛中美关系研讨会于9月7日在北京以线上线下形式举行。来自国内外多名专家学者就“拜登政府上台后中美关系变化、动向及未来发展趋势”等话题，进行了深入交流。

中国现代国际关系研究院前院长崔立如表示，拜登政府对华政策调整与当下美国国内政局有直接关系，但根本原因还在于美国对华战略竞争的基本方针与国际关系发展的大趋势相违背。美国对华战略竞争的实质是维护美国的主导地位和战略优势，这是特朗普和拜登两届政府对华战略的共同目标。拜登政府力图显示其对华政策比前任政府更有章法，并提出所谓的“三分法”。但从7个多月来的实际情况看，所谓的“三分法”并没有清晰的界限可循，在遏制中国竞争力发展的核心目标辐射下，美国对华政策倾向的突出表现是对抗性竞争。

中国公共外交协会会长吴海龙表示，美国认为中国是“战略竞争对手”和“潜在敌人”。中美关系要避免冲突和对抗，最根本的还在于美方要改变对中国的认知，要理性、客观、实事求是地看待中国的发展和中国的对美政策，重新审视中美关系的定位，重新评估中美的利益关系，重新调整美国的对华政策。

美国耶鲁大学法学院蔡中曾中国中心高级研究员董云裳（Susan Thornton）表示，习近平主席提出“百年未有之大变局”，其中一个重要意涵指的是人类社会面临着各种各样的变化。如果我们还把思想局限在大国权力斗争之中，便没有办法共同应对二十一世纪的挑战，中美都需要为解决全球性问题做出贡献。

太和智库高级研究员郭长林表示，激烈竞争是新时期中美关系的一个突出特点，这使得新时期中美关系走向非常不确定。这主要体现在以下三个方面：其一，美国在政策上并没有与中国“相向而行”。其二，拜登政府对华政策上的“三分法”会把中美关系推向何方具有很大不确定性。近期，拜登视察国家情报总监办公室时提出，既要保持对华优势，又要避免中美对抗出现不必要升级，可见其对“三分法”这套拳术会对中美关系产生何种影响也不确定。其三，美国国内政治形势决定中美关系的走向很不确定。

中国人民大学重阳金融研究院执行院长、丝路学院副院长王文表示，美国已将中国视为威胁，更没有接受中国的崛起。美国已把中国作为首要竞争对手，但中美对“竞争”这个词的理解不一样。那么，中美到底需要什么样的竞争呢？首先，中美应该为解决全球发展困境而竞争。其次，中美要为应对全球气候变化而竞争。第三，中美应在推动全球科技创新方面开展竞争。总之，中美应该为了让世界变得更加美好而竞争。

美国美中关系全国委员会会长欧伦斯（Stephen Orlins）表示，中美只有通过采取小的、具体的、实际的步骤，才能够重建信任。中美两国可以考虑共同采取以下五项措施：一是重启防疫、气候变化等领域的科学合作；二是协商重新开放成都和休斯敦领事馆；三是尽快就降低关税达成协议；四是协商确认“国家安全”的定义，避免因相关概念的无限度引申损害双边贸易投资利益；五是举行高层会议，努力促成中美领导人峰会。

太和智库高级研究员、北京航空航天大学战略问题研究中心主任王湘穗表示，谋求“竞争式的共存”是中美开展良性竞争的基础，为此需树立和坚持以下四个原则：一是双方必须明确对方的非敌性定位；二是双方都要看到对方价值观和利益具有一定合理性；三是以建设性的方式开展竞争；四是坚持非暴力底线。现在中美关系当中存在信任赤字，加之最近美国国会又通过了一些涉华立法，这些都在很大程度上限制了拜登政府与中国进行良性竞争的手脚。所以，中美要实现良性竞争，还需要双方付出更大的努力。

巴勒斯坦驻华大使法里兹·马赫达维（Fariz Mehdawi）表示，中东、非洲以及世界其他地区的人们都希望世界和平，并期待中美两国在国际事务上展开合作。南海问题涉及中国的主权和安全，中国需要保证自己的和平，不希望别人干预，而涉港、涉疆问题也完全是中国的内政问题。希望未来美国能够改变在相关问题上的政策。

太和智库高级研究员、国务院发展研究中心世界发展研究所前副所长丁一凡表示，美国的政治家们担心被中国超越，其实中国人只想让自己的生活变得更好一点。美国为了遏制中国发展，想搞对华科技脱钩，但这一做法并不能阻挡中国的发展。事实上，美国的科技进步少不了大批华人工程师的助力，如果美国继续这种做法，最终损害的将是美国自身的利益。

文明杂志创始社长兼总编辑、首都文明工程基金会创始人兼执行会长娄晓琪认为，技术打破了不同文化圈的藩篱，让包括中美两国在内的整个世界走到一起。对美好世界的追求是人类共同的追求。面对疫情与气候变化等挑战，身处不同文化圈的人类应找到共同的价值标准与发展方向，最终形成共同的文明话语体系。

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