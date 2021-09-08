人民网北京9月8日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：9月6日，中非合作论坛非洲产品电商推广季正式启动。我们注意到，近期中非双方共同举办了多场活动。发言人能否简要介绍有关情况？

汪文斌：正如你所说，9月6日，中非合作论坛非洲产品电商推广季正式启动，将开启为期三个月的非洲产品线上推广。这是中国落实“中非数字创新伙伴计划”构想的具体举措之一，受到广大非洲国家的热烈欢迎和踊跃参与。近期，中非双方还共同举办了中非互联网发展与合作论坛、《中国企业投资非洲报告》发布会。接下来，第二届中国—非洲经贸博览会、中非北斗合作论坛等活动也将陆续举办。相关活动聚焦科技、创新、投资等多领域，致力于对接非方合作和发展需求，促进非洲经济复苏，充分展现了中方致力于推动中非合作转型升级、实现高质量发展的坚定信心和决心。

中非始终是共同发展道路上携手同行的好伙伴。中国已连续12年蝉联非洲最大贸易伙伴国，今年1—7月中非贸易额达1391亿美元，增长40.5%，为历史同期最高水平。同期中国对非全行业直接投资20.7亿美元，已超过疫情前2019年水平。2018年在中非合作论坛北京峰会上，习近平主席宣布实施“八大行动”，推动构建更加紧密的中非命运共同体。三年来，即便面对新冠肺炎疫情影响，中非双方并肩携手，迎难而上，努力推动“八大行动”高质量落实，一大批合作项目落地生根，成果惠及中非人民，为非洲经济复苏提供了有力支撑。

今年第四季度，中非合作论坛达喀尔会议将如期召开。我们将发扬共商共建共享的论坛精神，立足中非实际，共同规划好未来三年及更长一段时间中非合作新蓝图，不断充实丰富中非命运共同体的时代内涵。

深圳卫视记者：据报道，美方一些人士表示，中国政府加强市场监管举措可能加剧市场风险。你对此有何评论？

汪文斌：中国政府加大反垄断监管力度，查处不正当竞争行为，维护市场公平竞争秩序，不仅有法可依，而且有例可循，是许多国家管理经济活动的惯常做法。这有利于从根本上促进中国经济实现公平、有序、可持续的增长与发展，对于世界经济发展也是长期利好。广大中外投资者、经营者和消费者最终必将从中获益。对此，越来越多的国际机构和经济界人士纷纷表达了理解与支持。

对外开放是中国基本国策，任何时候都不会动摇。事实上，中国打造高水平对外开放的步伐越来越大。近期，习近平主席宣布在全国推进实施跨境服务贸易负面清单，支持北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则“对接”先行先试。国务院印发了《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》，提升贸易、投资、国际物流和金融服务实体经济的便利度。《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》、《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》公开发布，为建设高水平对外开放新体制、提升营商环境提出了新的目标。

我想强调的是，中方将一如既往为外国投资者来华投资兴业提供更好保障，同各方一道坚持开放合作、互利共赢，共享发展机遇，共促世界经济复苏和增长。

日本共同社记者：据报道，阿富汗塔利班宣布成立新政府。中方对此有何评论？

汪文斌：中方重视阿富汗塔利班方面宣布成立临时政府及一些重要人事安排，这结束了阿富汗长达三周多的无政府状态，是阿恢复国内秩序和战后重建的必要一步。我们也注意到，阿塔方面表示，成立临时政府是为了尽快恢复社会和经济秩序。

中方在阿富汗问题上的立场是一贯和明确的。我们尊重阿富汗主权独立和领土完整，不干涉阿富汗内政，支持阿富汗人民自主选择符合本国国情的发展道路，希望阿富汗能构建广泛包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，坚决打击各类恐怖势力，同各国特别是周边国家友好相处。

《中国日报》记者：有报道称，美军完成从阿富汗撤离前故意毁坏了喀布尔机场雷达等大量设施。美国中央司令部司令麦肯齐承认，美军离开喀布尔机场前破坏了机场内数十架飞机。据了解，这其中包括阿富汗的民航飞机。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。可以说，美军从入侵阿富汗的第一天开始，直到离开阿富汗的最后一刻，都在给阿富汗带来巨大破坏，都在给阿富汗人民造成严重伤害。美方声称美军已完成在阿富汗的使命。难道美军的使命就是破坏阿富汗国家，伤害阿富汗人民，甚至在最后撤离前还要为阿和平重建制造更多的障碍吗？

美军在阿富汗的20年就是一本活教材，生动展示了肆意对他国进行军事干涉、把本国意识形态和价值观强加于人究竟会造成什么样的后果。当前阿富汗历史正在翻开新的一页。国际社会有必要深入思考，如何防止阿富汗的悲剧再次上演。

印度报业托拉斯记者：中国一直表示希望阿富汗成立开放包容的政府，有人批评临时政府不具包容性，中方是否会承认阿临时政府？

汪文斌：中国驻阿富汗使馆在正常履职，我们愿与阿富汗新政府及领导人保持沟通。希望阿新政权在临时政府期间广泛听取各民族、各派别意见，呼应本国人民愿望和国际社会期待。我们注意到，阿塔方面强调所有人民将从新政权中受益。

彭博社记者：香港特区周二宣布，每天将允许自内地及澳门赴港的2000名非香港居民免除隔离。中国内地是否会采取相应措施，允许香港居民免隔离前往内地？

汪文斌：你提到的不是外交问题。

《南华早报》记者：日本外交大臣茂木敏充日前称，七国集团最快将在8日召开外长会议，讨论应对阿富汗局势，预计中俄也会参加。中方是否会参加此次会议？

汪文斌：最近国际上涉阿富汗问题的多边会议和倡议很多，应加强协调，注重实效，不能为开会而开会，更不能借开会来甩锅推责。中方注意到美方上述提议，也注意到有人讲这是七国集团相关会议。

《人民日报》记者：7日，缅甸“民族团结政府”（NUG）“代总统”杜瓦拉希拉通过社交媒体发表视频讲话，宣布启动针对军政府的“人民防卫战”，缅全境进入紧急状态。缅军政府随即公开谴责NUG图谋发动暴恐袭击、破坏社会稳定。中方对此有何评论？

汪文斌：中方在缅甸局势上的立场是一贯和明确的。作为缅甸的友好邻邦，我们始终主张缅各党各派从国家和人民的长远利益出发，在宪法和法律框架下，通过政治对话找到解决问题的妥善方案，尽早恢复国家社会稳定，重启国内民主转型进程。

印度广播公司记者：阿富汗“民族抵抗阵线”发表声明称塔利班临时政府非法。你对此有何评论？

汪文斌：中方真诚希望阿富汗各方顺应本国人民的迫切愿望和国际社会的普遍期待，通过协商解决有关分歧，确保阿富汗局势实现平稳过渡，让饱受战火之苦的阿富汗人民能够尽快远离战乱，建立持久和平。

彭博社记者：中国、巴基斯坦、伊朗、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦是否计划就阿富汗形势变化举行视频会议？

汪文斌：阿富汗局势已发生根本变化，对地区安全发展带来诸多影响，阿富汗的邻国对此有共同关切。在巴基斯坦方面主持下，中国、巴基斯坦、伊朗、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦等国于9月5日举行了阿富汗事务特别代表会议，中国外交部阿富汗事务特使岳晓勇出席。与会方重点就阿富汗局势尤其是涉阿邻国间合作交换了意见，并与俄罗斯方面保持沟通，取得不少共识。

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