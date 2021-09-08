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中国代表：实现持久和平和普遍安全必须维护和践行真正的多边主义

2021年09月08日19:01 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国9月7日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵7日在安理会“维护国际和平与安全”公开会上强调，面对全球性挑战，要实现持久和平和普遍安全，就必须维护和践行真正的多边主义。

戴兵表示，当前，国际安全形势充满挑战，各类传统与非传统安全问题相互交织。新冠疫情在全球持续肆虐，进一步放大了关乎和平与安全的不确定不稳定因素。

他强调，维护国际和平与安全，是联合国宪章赋予安理会的首要职责，当务之急仍然是团结抗疫。新冠疫情不仅威胁全人类生命健康和公共卫生安全，也会成为滋生恐怖主义、极端主义的温床，确保人人获得疫苗是检验多边主义有效性的试金石。中方呼吁有关国家停止“疫苗民族主义”，以实际行动为疫苗的全球可及和公平分配作出贡献。

戴兵说，推动政治解决地区热点问题是安理会的主责主业，必须运用真正多边主义方式，切实尊重各国主权和独立，切实尊重各国人民自主选择的发展道路，推动当事方利用斡旋调解手段，通过对话协商消弭分歧。绕过安理会实施单边强制措施，于法无据、于理不容、于情不通。

他指出，阿富汗问题最近的演变表明，外来军事干涉、强加“民主改造”方案，无助于问题的解决，反而会制造更多矛盾，最终只会以失败收场。有关国家从阿富汗仓促无序撤军导致喀布尔陷入混乱和动荡，酿成重大人道灾难，给阿富汗人民留下成堆的问题。中方敦促有关国家切实兑现对阿富汗和平重建的承诺，不能把责任推给阿邻国和国际社会。

戴兵强调，对于恐怖主义、气候变化等非传统安全威胁，国际社会必须秉持真正多边主义理念，加强协调，共同应对，形成合力。在“9·11”事件20周年之际，国际社会面临的恐怖主义威胁并没有根本消除，打击一切形式的恐怖主义仍然是国际社会的共同责任。在反恐问题上搞双重标准和选择性反恐，是对国际反恐合作大局的最主要干扰，必须加以摒弃和抵制。

他坦言，气候变化问题关乎人类未来生存和发展，国际社会已经形成了“共同但有区别责任”“公平和各自能力原则”等重要共识，中方呼吁发达国家切实履行在资金、技术、能力建设等方面的责任和义务，帮助发展中国家应对好环境挑战。

戴兵表示，今年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。50年来，中国一直是真正多边主义的支持者、践行者，为维护国际和平与安全和推进联合国事业作出了积极贡献。中国对联合国的支持是一以贯之的，是持久可靠的。展望未来，我们有信心、有能力为维护世界和平与安全作出更大贡献。

(责编：崔越、常红)

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