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伊拉克为接种疫苗者颁发特别护照

2021年09月08日18:57 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 伊拉克政府宣布，为推动在全国范围接种疫苗和便于公民出国，决定给接种疫苗者颁发特别护照。

据《伊拉克声音》报8日报道，伊拉克卫生部长哈桑6日对记者发表谈话强调，中央政府将对接种疫苗者颁发特别护照，这是为推动公民接种疫苗一系列措施的一部分，同时也是为方便公民出国，因为持有特别护照者将被允许前往其他国家。

哈桑部长指出，从下周开始，卫生部将强化疫苗接种的电子管理追踪系统，以提供有关拥有疫苗接种卡公民的准确信息。他表示，“到现在为止，任何接种过疫苗的人都没有出现并发症，国家批准的疫苗都是安全的，并且得到了世界卫生组织的批准。”

哈桑部长指出，接种了两剂疫苗的公民将收到一个编号，该编号将包含在其电子信息中，并将作为全球健康护照。他说，应对疫情需要很长时间，所有人都应接种疫苗。可以肯定，世界各国都将要求提供疫苗接种证明，接种了疫苗，会给出国旅行提供便利。

据报道，今年1月，伊拉克卫生部批准在伊拉克紧急使用中国和英国生产的疫苗，3月2日，中国援助伊拉克的疫苗运抵巴格达。（安国章）

(责编：崔越、常红)

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