新华社北京9月8日电 题：发展新动能 合作新前景——海外人士高度评价服贸会丰硕成果

新华社记者

2021年中国国际服务贸易交易会（服贸会）7日落下帷幕。海外人士表示，新冠疫情背景下，中国坚持举办服贸会不仅为全球服务贸易提供新平台，与世界共享发展机遇，更为国际合作描绘新前景，为世界经济复苏提供新动能。

服贸平台 大有可为

“一会两馆”、153个国家和地区、万余家企业、1672项成果……本届服贸会规模进一步扩大，国际化水平提升，总体成果数量、交易金额均超过上届，充分发挥全球服务贸易平台作用，促进相关行业洽谈与合作。

沙特阿拉伯中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼说，本届服贸会从形式、规模到创新技术展示都令人耳目一新，为相关企业提供商业交流机遇，为服务贸易从业者相互沟通、收获新合作伙伴创造平台。

德国联邦外贸与投资署驻华代表丹尼斯·维尔肯斯表示，展会上，数字化商业模式为相关企业提供直接联系的好机会，有助于促进服贸行业企业发展。

泰国泰中商务委员会主席邱威功说，服贸会为中国与世界贸易交流提供新平台，促进中国与东盟乃至与世界之间贸易高质量发展。他表示，相信服贸会等一系列贸易平台将发挥标杆作用，成为带动中国与世界经济发展的新引擎。

服贸动能 机遇非凡

近年来，服务贸易在全球经济增长中作用越发凸显。世界贸易组织预计，到2040年，服务贸易占全球贸易比重将升至三分之一。作为全球服务贸易领域第二大国，中国积极举办服贸会，与世界共享服务贸易发展动能，共绘国际合作前景。

古巴国家电视台资深新闻编辑安妮列塞·罗德里格斯表示，服贸会促成各方分享服贸经验、促成商业谈判以及建立新的供应链。埃及金字塔政治和战略研究中心主任穆罕默德·法拉哈特也表示，服贸会为全球营造更加健康的商业和投资环境，吸引各方加入，谋求合作。

阿根廷布宜诺斯艾利斯大学阿中研究中心学者尼古拉斯·达明说，服贸会是加强全球企业沟通的桥梁，也是展示创新技术的橱窗，参展的高精尖技术有望为世界提供现代化发展机遇。

欧洲最大软件公司思爱普全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏表示，服贸会有助于加强服务贸易领域规则建设，打造数字贸易示范区。中国不断扩大开放、提升合作空间，进一步激发自身创新活力，推动各方协作和发展。

服贸盛会 中国贡献

本届服贸会成功举行，切实帮助企业加强交流合作，助推国际服务贸易，不仅反映中国经济发展的强劲动力和活力，更展现中国助力世界经济复苏、坚持全球化与多边主义的信念。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席、印尼东盟南洋基金会主席班邦·苏尔约诺说，在疫情导致全球服务贸易需求疲软的背景下，服贸会的举办有助于提振全球服务业相关企业和消费者信心，为世界经济复苏提供重要支撑。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴认为，中国举办服贸会是在后疫情时代以实际行动捍卫国际贸易畅通与公平、让外界感受中国助力世界经济复苏的坚定决心与创新举措。

阿根廷国家技术协会主席鲁文·赫雷罗说，近年来，中国连续举办服贸会等大型展会，体现了中国不断扩大对外开放和与世界加强合作的决心，有助于世界经济早日摆脱疫情造成的负面冲击。（执笔记者：王嘉伟；参与记者：王海洲、朱晟、明大军、林朝晖、吴丹妮、倪瑞捷、沈忠浩、余谦梁、郑世波、陈莹、李良勇）

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