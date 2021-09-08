新华社里约热内卢9月8日电 专访：金砖国家坚持多边主义 积极应对全球挑战——访巴西国际问题专家桑托罗

新华社记者陈威华 赵焱

“新冠疫情向世人展示了国际社会加强合作以应对全球性公共卫生问题的必要性。秉持开放包容、合作共赢精神的金砖机制，是多边主义的重要实践，有助于推动世界经济早日摆脱疫情影响，重新走上复苏道路。”巴西里约热内卢州立大学国际关系系主任毛里西奥·桑托罗日前在接受新华社记者专访时如是说。

桑托罗认为，近年来全球经济复苏乏力，新冠疫情更是严重冲击不少国家的经济发展进程，只有坚持多边主义，才能更好地应对疫情，推动全球经济快速复苏。新冠疫情表明，各国只有加强合作，才能共同面对当前层出不穷的各种全球性挑战。

桑托罗说，金砖国家在双边和多边领域积极参与全球抗疫，在信息交流、医疗物资贸易、疫苗分配等领域开展积极行动，中国、俄罗斯研发的疫苗为其他国家抗击疫情发挥了重要作用。中国和印度是抗疫医疗物资的重要生产国，金砖国家在卫生领域还有巨大合作潜力。

桑托罗强调，金砖国家的经济增长对推动全球经济进入复苏和繁荣的新周期至关重要。近年来，金砖国家成立新开发银行，加强面向发展中国家的投融资服务。“新开发银行从一开始就采取开放的态度，受到发展中国家的欢迎和支持。越来越多的新成员加入新开发银行大家庭，以寻求贷款、融资或扩大贸易”。

桑托罗还说，今年6月发表的《金砖国家外长会晤新闻公报》指出，创新是全球可持续发展的关键驱动力之一，在促进经济增长、提高生产力和竞争力、为公民提供更好服务以及应对全球性挑战等方面，发挥重要作用。“期待年内能够通过《金砖国家创新合作行动计划（2021-2024年）》，从而为未来几年金砖国家的合作提供进一步的指导，通过创新推动全球可持续发展，实现生态环境保护和经济高质量发展双赢。”

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