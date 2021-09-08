人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

《科学》文章：新冠病毒溯源应重视冷链传播可能性

2021年09月08日18:53 | 来源：新华网
小字号

新华社北京9月8日电 美国《科学》杂志日前发表由知名病毒学家、英国格拉斯哥大学病毒研究中心的戴维·罗伯逊教授等多国研究人员联合撰写的文章，认为在新冠病毒溯源研究中应重视冷链传播病毒的可能性。

这篇名为《新冠病毒的动物起源》的文章对“非典”（SARS）冠状病毒和新冠病毒的动物起源做了综述和讨论，认为新冠疫情最可能由被感染的活体动物传播给人类造成，但大规模冷链供应在新冠病毒出现过程中扮演的角色不应被忽视。

文章说，2019年非洲猪瘟疫情导致中国猪肉产品短缺，中国从国际市场进口了更多家禽肉、牛肉和鱼肉等其他肉类产品以应对短缺局面。大规模需求促进了所有肉类品种的冷链供应，这其中可能运输了SARS样冠状病毒的易感动物。中国也报道了一些由于接触进口冷冻食品而感染新冠病毒的病例，并在冷冻食品、包装和存储物表面检测到了新冠病毒。

文章还呼吁超越国界共同合作，扩大对人类与动物接触区域的冠状病毒监测，以降低变异病毒导致疫苗失效的可能性，并阻断未来的其他病毒溢出事件。

(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部