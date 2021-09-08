新华社北京9月8日电 美国《科学》杂志日前发表由知名病毒学家、英国格拉斯哥大学病毒研究中心的戴维·罗伯逊教授等多国研究人员联合撰写的文章，认为在新冠病毒溯源研究中应重视冷链传播病毒的可能性。

这篇名为《新冠病毒的动物起源》的文章对“非典”（SARS）冠状病毒和新冠病毒的动物起源做了综述和讨论，认为新冠疫情最可能由被感染的活体动物传播给人类造成，但大规模冷链供应在新冠病毒出现过程中扮演的角色不应被忽视。

文章说，2019年非洲猪瘟疫情导致中国猪肉产品短缺，中国从国际市场进口了更多家禽肉、牛肉和鱼肉等其他肉类产品以应对短缺局面。大规模需求促进了所有肉类品种的冷链供应，这其中可能运输了SARS样冠状病毒的易感动物。中国也报道了一些由于接触进口冷冻食品而感染新冠病毒的病例，并在冷冻食品、包装和存储物表面检测到了新冠病毒。

文章还呼吁超越国界共同合作，扩大对人类与动物接触区域的冠状病毒监测，以降低变异病毒导致疫苗失效的可能性，并阻断未来的其他病毒溢出事件。

(责编：赵欣悦、白宇)