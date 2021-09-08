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第五届太和文明论坛国际关系分论坛——

李成：中美之间应加强两国人文交流联系

2021年09月08日16:56 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京9月8日电 （苏缨翔）第五届太和文明论坛国际关系分论坛于9月7日在北京以线上线下形式举行。来自国内外多名专家学者就“拜登政府上台后中美关系变化、动向及未来发展趋势”“如何看待中欧关系的现状及发展前景，增进双方相互认知、促进务实合作”等话题，进行了深入交流。

美国布鲁金斯学会约翰·桑顿中国中心主任及外交政策项目资深研究员李成表示，中美两国之间的关系不仅是国与国之间的关系，同时也存在着人文交流之间的联系。

李成在接受人民网采访时指出：“美国的学校离不开与中国的交流，据《2019年度门户开放报告》，新冠疫情暴发之前，2018-2019学年，中国在美留学生占国际学生总数的34%，而在今年5月签证恢复以后，截至8月底，美国驻华大使馆已签发85,000个学生签证。交流是存在的，美国的大学也离不开中国。”

李成指出，中美两国之间的人文交流是可持续的。目前美国有上百个城市已与中国结为姐妹城市，美国很多州视中国为重要贸易合作伙伴，对华合作热情不减。不论从城市层面或是州层面，美国地方很愿意与中国进行交流。

(责编：苏缨翔、常红)

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