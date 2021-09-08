人民网北京9月8日电 （高歌）第五届太和文明论坛国际关系分论坛于9月7日在北京以线上线下形式举行。来自国内外多名专家学者就“拜登政府上台后中美关系变化、动向及未来发展趋势”“如何看待中欧关系的现状及发展前景，增进双方相互认知、促进务实合作”等话题，进行了深入交流。

太和智库高级研究员、北京航空航天大学战略问题研究中心主任王湘穗在发言中指出，是否为良性竞争的最重要指标是双方竞争的目标。美国国家安全顾问沙利文曾提出中美“竞争式的共存”的概念，而不是努力消灭对方或共同毁灭，这是维持中美良性竞争的基础。在确立良性竞争的目标之外，要保持良性竞争还要坚持四个原则：

必须明确双方非敌的定位。美方应在行动中确认中美双方的竞争是非敌对关系的竞争，要明确不以消灭对方为竞争目标。

认同双方的价值观和利益具有合理性。保持各自价值观和维护自身利益是正常的竞争行为，应予理解和尊重。

以建设性的方式竞争。竞争应该有规则，且应该是共同确认可以恪守的规则。

坚持非暴力的底线。竞争不是战争，中美要共存就要避免直接针对对方的暴力行动。

目前，中美两国对双方的竞争目标和原则都持有基本认同的态度，这是中美关系向好发展的共同重要起点。

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