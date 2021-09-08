人民网北京9月8日电 （苏缨翔）第五届太和文明论坛国际关系分论坛于9月7日在北京以线上线下形式举行。来自国内外多名专家学者就“拜登政府上台后中美关系变化、动向及未来发展趋势”“如何看待中欧关系的现状及发展前景，增进双方相互认知、促进务实合作”等话题，进行了深入交流。

中美关系关乎两国人民福祉，也关乎世界的和平、稳定和发展。美国外交政策委员会亚太安全项目主任董云裳（Susan Thornton）指出，在面对当前世界的紧张局势时，需要中美双方共同面临挑战，并共同做出应对未来全球问题解决方案的贡献。

董云裳表示，中美之间的第一个合作领域在于抗击疫情，目前包括旅游、国际学生交换项目、零售、金融在内的许多行业都深受疫情影响；第二个合作领域在于气候变化，她表示，不论是发达国家还是发展中国家都需要全面实现自己在能源、交通以及建筑方面的转型，这就需要政府和社会资源之间的充分合作；第三个合作领域在于两国应减少一些可能引起重大危害的科学技术。她表示，中美两国有非常先进的科学技术成就，但也有共同的责任去保证技术竞争不会为人类带来危害。

董云裳指出，我们不仅希望看到中美之间的合作，同时希望中美两国不要被困在争端当中。中美之间存在多种合作可能性，我们要更有决心地进行中美之间的沟通。

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