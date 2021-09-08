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第五届太和文明论坛国际关系分论坛——

吴海龙：美方要理性、客观、实事求是地看待中国的发展

2021年09月08日16:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京9月8日电 （高歌）第五届太和文明论坛国际关系分论坛于9月7日在北京以线上线下形式举行。来自国内外多名专家学者就“拜登政府上台后中美关系变化、动向及未来发展趋势”“如何看待中欧关系的现状及发展前景，增进双方相互认知、促进务实合作”等话题，进行了深入交流。

中国公共外交协会会长吴海龙在发言中指出，中国几十年来取得快速发展和巨大成就，一方面是由于中国选择了正确的发展道路，另一方面得益于与包括美国在内的全球各国的合作。在中国几十年的发展进程中，美国始终是中国的一个重要的合作伙伴。

中国的发展壮大从未损害和威胁美国的利益。中国的发展只有一个目的，那就是让人民过上越来越美好的生活。中国不想与谁争高低，不想与谁搞对抗，更不想欺负和威胁任何人。

今年是中国恢复在联合国合法席位五十周年。五十年来，中国一直忠实地履行联合国的宪章，一直认真遵守联合国的有关规则，尽到了一个安理会常任理事国的责任和义务，为完善全球治理、解决各种热点问题发挥了积极的作用。中国是现行国际规则和秩序的受益者和贡献者。说中国不按国际规则办事，要颠覆现行国际秩序毫无道理，反倒是美国对国际规则和秩序合则用，不合则弃。

美国一直指责中国的人权问题。但一方面，涉港、涉疆、涉藏等问题，都是中国的内政；另一方面，香港问题不是人权问题，而是中方维护国家稳定、安全和统一的问题，新疆涉及的是反恐、反极端、反分裂势力的问题，西藏涉及的是反“藏独”分裂势力的问题，也与人权问题并无关系。

新冠肺炎疫情似乎是中美关系恶化的催化剂。中国是疫情最早的受害者之一。美国疫情失控，感染和死亡人数激增，是美国政府防控不力、举措不当造成的。不能把美国政府该承担的责任甩到中国身上，把美国民众对政府的不满迁怒于中国人民，更不能通过罔顾科学、罔顾事实的病毒溯源，把祸端栽赃于中国。

中国不想挑战美国，但也不允许美国损害中国的利益，遏制中国的发展。中美关系要想改善，中美要想避免冲突和对抗，最根本的问题是美方要改变对中国的认知，要理性、客观、实事求是地看待中国的发展，看待中国的对美政策，重新审视中美关系的定位，重新评估中美的利益关系，重新调整美国的对华政策。

(责编：高歌、常红)

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