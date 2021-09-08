人民网约翰内斯堡9月8日电 （记者王磊）当地时间9月7日，南非最具影响力的进步学生组织、非洲最大的学生运动组织——南非学生大会（South African Students Congress, SASCO）发表声明，反对新冠病毒溯源问题政治化。

声明提到，当前新冠病毒溯源、疫苗分配等问题政治化趋势日益凸显。美方发布的所谓新冠病毒溯源报告，充分显示溯源问题被当作了政治工具，肆意对他国进行诽谤，将政治与科学予以混淆。

南非学生大会表示坚决支持基于科学之上的病毒溯源，所有相关方都应使溯源工作公正、公开、透明，以保证其可信度和合法性。南非学生大会认可2021年3月世卫组织-中国联合溯源研究报告结论，包括实验室泄漏极不可能，未发现2019年12月前武汉存在疫情规模性传播以及应在全球更广范围内继续寻找可能的早期病例等结论。

南非学生大会在声明中表示，新冠肺炎疫情已不可逆地影响了全球无数人的生产生活方式，溯源问题事关重大，不能因政治操弄而扭曲真相。美方对中国的攻击毫无根据，严重损害了人们为查明病毒真正来源所做出的努力。

南非学生大会呼吁国际社会秉持科学、客观、公正原则，维护病毒溯源研究的科学性、严谨性，反对将病毒溯源问题政治化。呼吁国际社会团结起来，坚决抵制政治操弄破坏科学研究的恶意行径。

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