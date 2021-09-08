人民网讯 北京外国语大学非洲学院马达加斯加语本科专业的开班仪式于9月8日在北京外国语大学东校区图书馆举行。马达加斯加驻华大使罗班松·让·路易率领的马达加斯加驻华大使馆代表团，前驻加蓬、喀麦隆大使薛金维，北京外国语大学副校长孙有中，北外国际处处长和静，非洲学院院长李洪峰等出席了开班仪式。

孙有中副校长在欢迎辞中对马达加斯加驻华大使馆和薛金维大使对马达加斯加语专业建设工作的支持表示了感谢。他指出，北外是全国第一所也是唯一一所开设马达加斯加语专业并实现本科招生的高校。马达加斯加语专业的开设进一步完善了北外的语种布局，有助于推动国内非洲研究的发展，更有助于加强中非友好关系，体现了北外在“一带一路”倡议实施方面的担当。

中国驻马达加斯加大使郭晓梅通过录像视频致辞，对北外马达加斯加语本科专业的顺利开班表示祝贺。郭晓梅大使强调，学好马达加斯加语、通晓马达加斯加文化对中马交流与合作具有重要的意义，并对同学们未来四年的学习表示了期许与鼓励。

前驻加蓬、喀麦隆大使薛金维深情回顾了自己在上世纪七十年代赴马学习马达加斯加语的经历，对马达加斯加语专业的开设给予了高度肯定，并结合自己的学习经历对同学们提出了切实的建议、关怀和指导。

马达加斯加驻华大使罗班松·让·路易在发言中回顾了中马建交以来两国关系发展所取得的成果，强调马达加斯加语专业的开设对于促进两国人民间的文化思想交流的重要意义，表示今后使馆将继续支持北外马达加斯加语专业的建设。

塔那那利佛大学孔子学院外方院长祖拉桑女士也通过视频发来祝贺。她表示，学院之间应加强合作，为创造两国之间更多沟通的桥梁而努力。

马达加斯加语教研室主任杜怡濛及学生代表先后进行了发言。教师表示会严格按照国家和学校的要求，提升教学质量，促进中非友谊。学生表示会肩负时代的责任，努力做到知非友非，为中马共同发展贡献力量。

北京外国语大学于2015年完成了马达加斯加语本科专业申报，2016年9月首次开设马达加斯加语三外通选课程。目前，北外马达加斯加语专业有2名中国教师和1名外籍教师。

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