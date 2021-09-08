新华社北京9月8日电 （国际观察）稳定阿富汗局势 塔利班面临挑战

新华社记者史先涛

阿富汗塔利班7日在喀布尔宣布组建临时政府，表示将确保阿富汗“持久和平、繁荣与发展”。塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德表示，塔利班最高领导人海巴图拉·阿洪扎达将以埃米尔的身份领导国家。

9月7日，阿富汗塔利班发言人穆贾希德在喀布尔出席记者会。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

分析人士指出，虽然塔利班在军事上已基本控制阿富汗全境，但执掌政权对于塔利班来说意味着更大挑战：对内需稳定局势，实现民族和解，改善经济民生；对外需妥善处理与周边国家关系，尽快获得国际社会认可。

稳定内部局势

穆贾希德7日公布了临时政府代理总理、代理副总理、代理内政部长、代理国防部长和代理外交部长等主要成员名单。塔利班在宣布组建临时政府后发表的声明中说，阿富汗愿在相互尊重的基础上与周边国家及世界各国发展稳定健康的关系，绝不允许任何人或组织利用阿富汗领土威胁别国安全。阿富汗政府将努力保护所有外交使团、人道主义组织和外国投资者的安全。

9月7日，阿富汗塔利班发言人穆贾希德在喀布尔出席记者会。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

目前，阿富汗国内局势仍未完全稳定。塔利班6日说，经过激烈战斗，其已完全控制潘杰希尔省。但与塔利班交战的阿富汗全国抵抗阵线对此予以否认。此外，“伊斯兰国”阿富汗分支等极端组织依然盘踞在阿境内，构成安全上的巨大隐患。

如何协调阿国内各派别力量，成为塔利班掌权后面临的一个重要问题。俄罗斯《消息报》网站文章分析指出，塔利班主要依赖占阿富汗人口42%的普什图族。将其他民族和派别的代表纳入国家治理体系非常重要，否则混乱和内战的风险将不可避免。西北大学中东研究所教授闫伟表示，能否弥合民族矛盾、保障少数民族权利，是塔利班面临的一大挑战。

经济民生同样是塔利班掌权后亟待解决的问题。历时20年的阿富汗战争留下一个满目疮痍的国家和饱受苦难的人民。据报道，阿富汗失业率高达38%，约72%的民众生活在贫困线以下。穆贾希德8月31日表示，阿富汗面临经济挑战，阿富汗商人和投资者应参与解决经济问题。同时，他也希望所有国家与阿富汗保持良好的政治和贸易关系。

此外，分析人士认为，塔利班还面临内部人员组成复杂、执政经验不足等问题，领导层需要加强内部管理，有效管控分歧。

争取国际认可

在外部事务方面，争取国际社会对其政权合法性的认可成为塔利班面临的主要挑战。

美国白宫发言人普萨基7日表示，美国“不急于”承认塔利班政府，需要根据其今后的“行动”来决定美方立场。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利3日在欧盟成员国外长非正式会议结束后表示，欧盟与塔利班的接触将取决于五项条件：塔利班承诺阿富汗不会成为向其他国家输出恐怖主义的基地；尊重人权特别是妇女权利、法治和媒体自由；通过谈判建立一个具有包容性和代表性的过渡政府；允许人道主义援助自由进入阿富汗；遵守承诺，允许外国公民和阿富汗人离境。

俄罗斯《独立报》网站刊文指出，塔利班应首先证明自己愿意进行和解与建设，并确实与“基地”组织决裂，把“伊斯兰国”武装分子和其他“圣战者”逐出阿富汗。

穆贾希德此前在塔利班进入喀布尔后举行的首次记者会上曾表示，塔利班计划在阿富汗组建一个包容性政府。塔利班希望与各方都保持良好关系，以发展经济、实现国家繁荣。

俄罗斯《消息报》网站刊文指出，人们希望阿富汗各方能够达成理想的共识，组建一个把阿富汗“从悬崖边拉回来”的政府。唯有如此，长期受苦受难的阿富汗人民才有未来。

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