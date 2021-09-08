新华社北京9月8日电（记者孙楠）9月8日，国务委员兼外长王毅在北京以视频方式出席纪念中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年研讨会并讲话。

王毅表示，1971年，第26届联合国大会以压倒多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利。50年来，中国以实际行动践行联合国宪章宗旨和原则，成为世界和平的重要建设者、全球发展的最大贡献者、国际秩序的坚定维护者。

王毅表示，世界正处在新的历史十字路口，国际社会比以往任何时候都更加需要联手应对挑战、实现共同发展。各国应当凝聚共识、形成合力：首先是捍卫多边主义，维护世界和平稳定。二是加强抗疫合作，共筑生命健康防线。三是坚持发展优先，推动全球共同繁荣。四是秉持开放包容，构建开放型世界经济。五是完善气候治理，建设清洁美丽世界。六是加强交流互鉴，促进人类文明进步。

王毅说，中国将坚定维护联合国在国际事务中的核心作用，坚定站在历史前进的正确方向一边，不断推动构建人类命运共同体，与世界上一切进步力量携手共进，为人类和平与发展的崇高事业作出不懈努力。

研讨会由中国联合国协会和中国人民外交学会共同主办。

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