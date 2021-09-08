人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

盼更多疫苗　新西兰“接近”谈妥协议

2021年09月08日09:05 | 来源：新华网
小字号

　　新西兰新冠疫情应对部长克里斯·希普金斯7日说，新西兰“非常接近”谈妥一份协议，将借此获得更多新冠疫苗。

　　希普金斯接受新西兰新闻谈话ZB电台采访时说，新西兰政府在同多个国家磋商，相关协议可望本周公布。

　　“我们非常、非常接近（达成一致），”希普金斯说，“接下来的24至48小时内应该就能敲定。”

　　新西兰人口大约500万，大约30%的人完成新冠疫苗全程接种，按照路透社的说法，这一接种速度在经济合作与发展组织成员国中处于垫底水平。

　　就在上周，澳大利亚政府与英国、新加坡达成新冠疫苗交换协议，先使用两国提供的大约450万剂辉瑞疫苗，等到本国疫苗订单到货后再“返还”。

　　因新冠变异病毒德尔塔毒株传播，新西兰和澳大利亚均遭遇新一波疫情冲击。

　　8月17日，新西兰最大城市奥克兰时隔半年再次发现本土确诊病例，全国随即“封城”，实施最严格的防疫响应措施。此后，新西兰单日新增新冠确诊病例不断增加，8月29日达到峰值85例，而后逐步下降。新西兰9月6日和7日分别报告新增确诊病例20例和21例。

　　眼下，奥克兰仍处在最高等级的四级防疫响应，其他地区为三级响应。

　　新西兰总理杰辛达·阿德恩6日宣布，奥克兰以外地区新冠防疫响应级别自7日23时59分起降至二级，但本次二级响应措施比以前的二级更为严格，包括室内活动场所聚集不得超过50人、户外活动场所聚集不得超过100人和在室内公共场所必须戴口罩。

　　自8月17日以来，新西兰累计确诊病例超过800例，绝大部分病例在奥克兰。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：王禹蘅、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部