新西兰新冠疫情应对部长克里斯·希普金斯7日说，新西兰“非常接近”谈妥一份协议，将借此获得更多新冠疫苗。

希普金斯接受新西兰新闻谈话ZB电台采访时说，新西兰政府在同多个国家磋商，相关协议可望本周公布。

“我们非常、非常接近（达成一致），”希普金斯说，“接下来的24至48小时内应该就能敲定。”

新西兰人口大约500万，大约30%的人完成新冠疫苗全程接种，按照路透社的说法，这一接种速度在经济合作与发展组织成员国中处于垫底水平。

就在上周，澳大利亚政府与英国、新加坡达成新冠疫苗交换协议，先使用两国提供的大约450万剂辉瑞疫苗，等到本国疫苗订单到货后再“返还”。

因新冠变异病毒德尔塔毒株传播，新西兰和澳大利亚均遭遇新一波疫情冲击。

8月17日，新西兰最大城市奥克兰时隔半年再次发现本土确诊病例，全国随即“封城”，实施最严格的防疫响应措施。此后，新西兰单日新增新冠确诊病例不断增加，8月29日达到峰值85例，而后逐步下降。新西兰9月6日和7日分别报告新增确诊病例20例和21例。

眼下，奥克兰仍处在最高等级的四级防疫响应，其他地区为三级响应。

新西兰总理杰辛达·阿德恩6日宣布，奥克兰以外地区新冠防疫响应级别自7日23时59分起降至二级，但本次二级响应措施比以前的二级更为严格，包括室内活动场所聚集不得超过50人、户外活动场所聚集不得超过100人和在室内公共场所必须戴口罩。

自8月17日以来，新西兰累计确诊病例超过800例，绝大部分病例在奥克兰。（陈立希）（新华社专特稿）

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