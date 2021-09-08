中东地区首家完全自动结账的超市6日在阿联酋迪拜开门迎客。顾客选好商品后可直接离店，手机应用系统在后台自动扣款。

据美联社报道，这家超市开在迪拜一座购物中心内，乍一看与普通便利店无异。实际上，店内有一套精密系统，消费者须先在手机上下载相关应用程序，才能凭二维码进店；安装在天花板上的近百个探头可监测顾客活动，监控货架的非接触式感应器可监测是否有商品离开货架。顾客选好商品离店5分钟后，手机就会收到账单。

这家实验性超市被命名为“家乐福城市+”。家乐福公司中东地区零售代理商负责人哈尼·魏斯说：“这就是未来超市的样子。我们对未来的实体店有信心，但我们认为（购物）体验会有变化。”

依照魏斯的说法，世界各地的主要零售企业正在借助人工智能技术降低用工成本、收集顾客消费习惯等关键数据，以便“带给人们更好的消费体验”。不过，他强调，商家须得到消费者授权才能收集相关数据，且承诺这些数据不会被共享。

新冠疫情之下，一些零售商增加对自动化技术的投资。魏斯认为，至少短期内不会有人因此失业，因为零售商仍需要人手提供客户支持以及管理设备。（乔颖）【新华社微特稿】

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